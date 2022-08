Thực hư chiếc bình “hot trend” gây ung thư: Đâu mới là “bảo bối” đựng nước an toàn, tiện lợi?

Cụ thể, trên tài khoản TikTok có tên HiệpTrick, anh chàng này chia sẻ: “Mình đã vứt cái bình này đi sau 5 tuần sử dụng bởi nó được làm từ Nhựa PC số 7”.

“Thay vì dùng nhựa PC số 7, các bạn có thể dùng nhựa số 5 PP hay nhựa số 7 Tritan. Hoặc các hộp, chai nhựa có ghi BPA free. Điều này sẽ đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân các bạn và những người thân trong gia đình” - Hiệp Trick cho biết thêm.

PC số 7 là loại nhựa vô hình không màu và trong suốt, có màu sắc đẹp và chống mài mòn tốt thường được đưa vào sản xuất các loại bình đựng nước, bình sữa em bé, hộp đựng thực phẩm... Đã có nhiều ý kiến tranh cãi chất liệu nhựa này không an toàn, gây ung thư vì chứa BPA.

Tuy nhiên, vào năm 2014, FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) đã công bố bản báo cáo mới nhất, xác nhận giới hạn tiếp xúc là 50 µg/kg (khoảng 23 µg/lb) hằng ngày, và kết luận rằng BPA có thể an toàn ở mức được cho phép. Vì vậy mà hiện nay các đồ dùng bằng nhựa này đều được in thêm chữ BPA Free - nghĩa là đảm bảo an toàn, không chứa chất gây ung thư.