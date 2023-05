Thực hư chuyện "The Flash" nhận mưa lời khen sau buổi chiếu thử tại CinemaCon 2023

HHT - Sau khi "The Flash" được chiếu sớm tại sự kiện CinemaCon 2023, bộ phim được giới chuyên môn lẫn người đứng đầu DC Studios đánh giá là “một trong những phần phim tuyệt vời nhất của Vũ trụ điện ảnh DC”. Liệu đây có phải một chiêu trò nhằm PR bộ phim?

"Chất lượng hàng real" hay "nói láo ăn tiền"?

Tại sự kiện CinemaCon 2023, Warner Bros. không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu những hình ảnh độc quyền về dự án mà đã cho The Flash chiếu sớm hơn 2 tháng so với ngày ra mắt chính thức. Đạo diễn Andy Muschietti cùng nhà sản xuất Barbara Muschietti - hai nhà sản xuất từng tạo nên thương hiệu kinh dị It đình đám - đã bước lên sân khấu, giới thiệu “đứa con” đáng tự hào của họ.

Sau buổi chiếu thử, The Flash có được hiệu ứng truyền thông vô cùng tốt, bộ phim nhận về hàng loạt loạt đánh giá tích cực được lan truyền tại rạp cũng như trên mạng xã hội Twitter. Hầu hết đều đồng tình rằng đây là một trong những phần phim “đỉnh” nhất của Vũ trụ Mở rộng DC từ trước đến nay, thậm chí có thể so sánh với bộ ba huyền thoại The Dark Knight của đạo diễn tài danh Christopher Nolan.

David Zaslav - CEO của Warner Bros. Discovery nhận xét: "Đây là một trong những phim siêu anh hùng tuyệt vời nhất mà tôi từng xem".

Chính điều này khiến khán giả đặt ra nghi vấn: Liệu chất lượng của The Flash có thật sự tốt như những gì truyền thông mô tả, hay đó lại là một phương thức quảng bá như vài tác phẩm điện ảnh khác từng làm trước đây?

Trên thực tế, lời khen không chỉ đến từ Warner Bros. hay các khách mời của sự kiện CinemaCon 2023 mà nhiều cây bút phê bình phim có tiếng cũng dành nhiều lời khen ngợi cho The Flash sau buổi chiếu sớm. Dẫu biết rằng cách cảm nhận của giới chuyên môn và khán giả đại chúng không phải lúc nào cũng hoàn toàn đồng nhất, tuy vậy chúng ta hoàn toàn có đủ căn cứ để tin rằng The Flash sẽ là một “siêu bom tấn” xứng tầm kỳ vọng.

3 yếu tố đảm bảo được chất lượng của The Flash

Thứ nhất, The Flash là phần phim riêng đầu tiên của siêu anh hùng Tia Chớp. The Flash là thành viên chủ chốt của biệt đội Justice League cùng với Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman và Cyborg. Trong loạt truyện tranh gốc lẫn phiên bản truyền hình, sức hút của siêu anh hùng tốc độ cũng chưa hề giảm qua nhiều năm. Vì vậy, bộ phim riêng đầu tiên về một siêu anh hùng vừa có sức hút, vừa có vai trò quan trọng ắt hẳn phải là một bộ phim được đầu tư chu toàn, kỹ lưỡng về hình ảnh lẫn nội dung.

Thứ hai, đây là phần phim liên quan đến sự “sống còn” của Vũ trụ DC trong tương lai. Câu chuyện của The Flash xoay qua Barry Allen/The Flash (Ezra Miller đóng) sử dụng siêu năng lực du hành thời gian với mong muốn thay đổi những sự kiện trong quá khứ. Nhưng trong khi nỗ lực cứu lấy gia đình mình, Barry lại vô tình làm xáo trộn cả dòng thời gian ở tương lai. Cốt truyện này được cho là tiền đề quan trọng để tân CEO James Gunn tái lập lại Vũ trụ DC và viết tiếp bản kế hoạch 10 năm của mình. Vì là “điểm chốt” quan trọng, The Flash rất có thể sẽ có nhiều plot-twist tạo nên sự hấp dẫn cho tổng thể bộ phim.

Cuối cùng, The Flash mang đến sự trở lại của hai biểu tượng "Người Dơi" - diễn viên gạo cội Michael Keaton và tài tử Ben Affleck. Đây có thể là lần cuối cùng khán giả được thấy Ben Affleck vào vai Batman trên màn ảnh rộng. Dù tính chất có thể khác nhau nhưng các bộ phim siêu anh hùng có yếu tố “tri ân” hoặc “tạm biệt” thường được xây dựng với tính chỉn chu cao, đem lại cho người xem nhiều cảm xúc - tương tự Black Panther: Wakanda Forever (2022).

The Flash dự kiến khởi chiếu vào tháng 6/2023.

CinemaCon là sự kiện quan trọng của ngành công nghiệp điện ảnh, đặc biệt là Hollywood. CinemaCon quy tụ nhiều minh tinh, nhà sản xuất và chủ rạp chiếu nhằm quảng bá cho những dự án điện ảnh sắp ra mắt. Tại sự kiện, đơn vị tổ chức có thể tiết lộ một số thông tinvề bộ phim như tựa đề, poster, trailer mới,... hoặc thậm chí là trình chiếu sớm bộ phim.