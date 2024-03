Thực hư Netflix sắp lên sóng live-action “Dragon Ball Z” với dàn diễn viên như từ truyện bước ra

HHT - Hình ảnh dàn diễn viên “chất như nước cất” của live-action “Dragon Ball Z” cùng thông tin phim sắp lên sóng Netflix đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Mới đây, một số hình ảnh “chất như nước cất” được cho là từ bộ phim live-action Dragon Ball Z sắp lên sóng Netflix gây xôn xao trên mạng xã hội. Có thể thấy, bộ ảnh tiết lộ tạo hình của một số diễn viên trong vai các nhân vật trong Dragon Ball Z, khá ấn tượng và bám khá sát tạo hình từ anime/ hoạt hình khiến các fan vô cùng phấn khích.

Dragon Ball (Bảy Viên Ngọc Rồng) là tựa truyện tranh đình đám của Nhật Bản, được sáng tác bởi tác giả Akira Toriyama, đã được chuyển thể thành phim hoạt hình. Dragon Ball Z là phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình Dragon Ball. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Goku - một người đến từ chủng tộc ngoài hành tinh gọi là Saiyan, bảo vệ Trái Đất khỏi nhiều mối đe dọa đến từ những người Saiyan khác, người máy, thậm chí là sinh vật ma thuật…

Vào năm 2009, Hollywood đã từng thực hiện một phim live-action từ thương hiệu Dragon Ball - mang tên Dragon Ball: Evolution nhưng thất bại thảm hại. Phim không được lòng fan nguyên tác và cũng bị khán giả “qua đường” ghẻ lạnh, cuối cùng chỉ nhận được 14% điểm phê bình và 30% đánh giá khán giả trên trang Rotten Tomatoes. Dragon Ball: Evolution còn bị nhận xét là một trong những bộ phim tệ nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, thành công của live-action One Piece trên Netflix vào năm 2023 đã thắp lên tia hy vọng mới cho các phim chuyển thể từ manga/anime tại Hollywood. Gần đây nhất là live-action Naruto cũng đang rục rịch khởi động do đạo diễn của Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings cầm trịch. Vì thế, chẳng lạ khi Hollywood quyết định thử sức đưa thế giới Dragon Ball lên phim do người thật đóng lần nữa, với Dragon Ball Z.

Với những hình ảnh đã được hé lộ, có thể thấy trước mắt ở khâu tuyển chọn diễn viên và tạo hình, Netflix đã làm khá tốt. Bộ ảnh nhận được nhiều lời khen và đông đảo các fan đều ngóng đợi Netflix tiết lộ thêm thông tin về bộ phim, như trailer và ngày phát hành chính thức.

Thật đáng tiếc, những hình ảnh được cho là từ phim live-action Dragon Ball Z là sản phẩm của AI. Thực tế, Netflix nói riêng và Hollywood nói chung đang không có kế hoạch phát triển bộ phim live-action nào cho thương hiệu Dragon Ball, ít nhất là trong tương lai gần. Tuy nhiên, với độ nổi tiếng của Dragon Ball và gần đây có nhiều live-action thành công như One Piece, Avatar: The Last Airbender… việc “vũ trụ Bảy viên ngọc rồng” có thể lên phim lần nữa không phải là không có khả năng.

Vào tháng 3/2023, nam diễn viên Michael B. Jordan (Black Panther, Creed) đã bày tỏ anh có hứng thú đạo diễn một bộ phim live-action Dragon Ball Z và gọi đó “có thể là thử thách cuối cùng”. Zack Snyder - người được biết đến với các bộ phim DC như Man of Steel, gần đây nhất có Rebel Moon, vào năm 2021 cũng từng nhắc đến Dragon Ball Z rằng anh sẽ xem xét việc đạo diễn bộ phim nếu có cơ hội.