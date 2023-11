Thực hư việc Vương Nhất Bác bị “cô lập” tại lễ trao giải Kim Kê?

HHT - Album solo đầu tay của Jung Kook (BTS) - "GOLDEN" chính thức được trình làng, MV ca khúc chủ đề "Standing Next To You" chiêu đãi người hâm mộ combo nghe đã tai nhìn đã mắt. Giai điệu Disco cổ điển và động tác vũ đạo khiến người xem liên tưởng tới "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson.

HHT - Ảnh tĩnh được nhà đài hé lộ cho tập mới của "The Escape of the Seven" (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn) đang khiến khán giả hoang mang. Matthew Lee đã bắt, thậm chí tra tấn Kang Ki Tak. Rốt cuộc từ "Penthouse" tới "7 Escape", Uhm Ki Joon vẫn một lòng với vai phản diện?