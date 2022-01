Thương Ngày Nắng Về: Hóa ra Hoàng Duy có chung nỗi đau khó nói nên lời như Vân Trang

HHT - Vậy là “Thương Ngày Nắng Về” phần 1 đã kết thúc, tuy Vân Trang vẫn chưa lộ thân phận với mẹ ruột nhưng khán giả vẫn có thể hài lòng khi chuyện tình cảm giữa Trang và Duy tiến triển với tốc độ tên lửa.

Nhiều khán giả cứ ngỡ rằng phần 1 của Thương Ngày Nắng Về sẽ dừng lại ở chi tiết Vân Trang trả lại chiếc vòng năm xưa và nói rõ mọi chuyện với bà Kim Nhung trước khi nghỉ việc ở Hoàng Kim. Nhưng hóa ra đây sẽ là chuyện diễn ra trong phần 2, còn hiện giờ Vân Trang vẫn mang bí mật ấy để chuẩn bị sang Nhật làm việc hai năm.

Và điều bất ngờ lớn nhất trong tập cuối phần 1 lại là bí mật gia thế của Hoàng Duy. Ông Sang, một nhân vật cộm cán trong công ty Hoàng Kim đã tiết lộ với Duy rằng mẹ của cậu là con gái duy nhất trong một gia tộc giàu có, Hoàng Kim tuy mang danh là tập đoàn của bố Duy nhưng thực ra lại được gây dựng trên danh tiếng và tài sản của nhà mẹ Duy.

Bởi vậy mà ông Sang khuyên Duy hãy tìm hiểu về cái chết đầy uẩn khúc của mẹ mình từ nhiều năm trước. Và khi Duy trở về nhà hỏi chuyện bố, cậu chỉ nhận về những câu trả lời thiếu thuyết phục, thậm chí còn bị bố chê cười chỉ là nhân viên quèn mà không đam mê việc lớn.

Cũng vì thế mà Duy đã một mình uống say mèm ngoài quán, may sao được chị đẹp Vân Trang tới đón về. Trong cơn say, Duy tựa đầu vào vai Trang và liên tục gọi mẹ ơi. Phút giây yếu lòng của Duy khiến cho Vân Trang lại nhớ về những ngày hạnh phúc bên mẹ ruột và cảm giác cô đơn, trống vắng khi bị mẹ bỏ rơi.

Chắc chắn nỗi đau mất mẹ này sẽ khiến Trang và Duy ngày càng xích lại gần nhau còn khán giả càng thêm chờ đợi Thương Ngày Nắng Về phần 2, để xem cặp đôi chính thức hẹn hò.