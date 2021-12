Thương Ngày Nắng Về: Hồng Đăng bỏ chục triệu mua chim cảnh, con gái cảm thán "bố dễ bị dụ"

HHT - Được đánh giá là bộ phim hay nhất trong toàn bộ các tác phẩm về Spider-Man từ trước tới nay, "Spider-Man: No Way Home" đã khiến khán giả thích thú với nhiều “trứng Phục sinh” tới từ đầu truyện "Spider-Man: One More Day" (2007) kinh điển.