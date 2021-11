Thương Ngày Nắng Về: Từ ngoại hình đến diễn xuất, nữ chính bản Việt có bằng bản Hàn?

HHT - Rất nhiều khán giả đang thắc mắc không biết Huyền Lizzie, nữ chính phim “Thương Ngày Nắng Về” liệu có bị lép vế khi đứng cạnh Kim So Yeon, nữ chính bản Hàn?

Trong buổi giới thiệu phim Thương Ngày Nắng Về, Huyền Lizzie từng thú nhận cô cảm thấy rất áp lực, thậm chí lo lắng mình sẽ khó hoàn thành tốt được vai Vân Trang. Bởi đây là lần đầu tiên nữ diễn viên nhận vai chính trong một phim dài tập đến như thế.

Vai chính gần đây nhất của Huyền Lizzie là phim Ngược Chiều Nước Mắt từ năm 2017, từ đó đến nay cô chỉ đóng vai phụ mà thôi. Thêm vào đó, nhân vật Vân Trang còn có số phận, tính cách rất phức tạp, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đối lập nên Huyền Lizzie càng thêm căng thẳng.

Tuy mới chỉ xuất hiện trong 2 tập của Thương Ngày Nắng Về, Huyền Lizze đã bắt đầu tạo được những dấu ấn nhất định. Cô được khán giả khen ngợi nhờ phong cách ăn mặc đẹp, gương mặt xinh xắn với đôi mắt to rất giống với bé Diệp Anh đóng vai Vân Trang lúc nhỏ.

Tuy nhiên, khi so sánh Huyền Lizzie với Kim So Yeon, nữ chính trong bản gốc Mother of Mine thì cư dân mạng nhanh chóng nhận ra nhiều điểm khác biệt. Ngoại hình của Huyền Lizzie xinh đẹp nhưng vẫn hiền dịu, chưa đủ sắc sảo như Kim So Yeon. Bản thân Kim So Yeon thường đóng vai ác nữ với diện mạo lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao nên vai diễn Kang Mi Ri không làm khó được cô.

Kang Mi Ri ở bản Hàn hay Vân Trang ở bản Việt đều là những phụ nữ chấp nhận cuộc sống cô đơn, luôn gồng lên đầy mạnh mẽ để có được vị trí cao trong sự nghiệp. Họ sẵn sàng khắc nghiệt với nhân viên, cứng nhắc với chính bản thân mình, miễn sao có được cuộc sống đủ đầy và có nhiều tiền để lo cho mẹ.

Và để thể hiện được tính cách phức tạp ấy của Vân Trang, chắc chắn Huyền Lizzie sẽ phải nỗ lực rất nhiều để tạo được một nhân vật mang dấu ấn của riêng mình mà vẫn không bị lép vế so với bản gốc.