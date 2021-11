Thùy Tiên nổi bật, tự tin nói tiếng Anh và tiếng Thái trong bữa tối cùng Chủ tịch Miss Grand International

HHT - Tham gia đêm hội GQ Men Of The Year tối 16/11, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cư dân mạng chao đảo với chiếc váy đính hoa màu tím hồng. Nữ diễn viên vọt lên hot search nhờ nhan sắc được ví như “hoa tiên tử”.

HHT - Cũng mặc một thiết kế dạ hội màu hồng đính hoa toàn thân, thế nhưng Angelababy lại bị chê lép vế trước màn xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trong đêm hội GQ Men Of The Year. Lý do được cho là do nữ diễn vien đã chọn sai dáng váy và quên một chi tiết quan trọng khi xuất hiện trong sự kiện.