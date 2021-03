Thuyền trưởng nữ đầu tiên của Ai Cập bị đổ lỗi về vụ nghẽn kênh đào Suez, sự thật thế nào?

HHT - Nhiều lý do đã được đưa ra cho vụ việc tàu Ever Given gây tắc kênh đào Suez, trong đó có cả lý do thời tiết và lỗi của con người. Có một nhân vật đã bị đổ lỗi về sự việc này, đó là thuyền trưởng nữ đầu tiên của Ai Cập. Sự thật thì cô có phải là “thủ phạm” khiến tàu Ever Given mắc cạn không?

Tuy tàu Ever Given đã được giải cứu và một số tàu đã có thể đi qua kênh đào Suez, nhưng nguyên nhân vụ mắc kẹt vẫn chưa được xác định rõ ràng. Bởi vậy, mới đây, một số cư dân mạng đăng ảnh một tờ báo khẳng định rằng, người chỉ huy con tàu Ever Given chính là Marwa Elselehdar, nữ thuyền trưởng đường biển đầu tiên của Ai Cập. Từ đó, nhiều người chưa rõ thực hư đã "phán" rằng có một số việc không nên để phụ nữ làm, và phụ nữ lái ô tô còn nguy hiểm nữa là lái một con tàu khổng lồ như vậy. Việc này rõ ràng làm ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của Elselehdar, cũng như lại làm dấy lên lối suy nghĩ phân biệt giới tính, nên trang tin tức vận chuyển toàn cầu Tradewinds đã lên tiếng giải thích rằng việc đổ lỗi cho Elselehdar là sai. Lý do là vì báo Arab News không hề đăng tin như thế, và con tàu mà hiện Elselehdar là thuyền trưởng không hề liên quan đến vụ việc tắc nghẽn kênh đào Suez. Elselehdar cũng không làm việc cho hãng vận chuyển nào có liên quan đến Evergreen (công ty vận hành tàu Ever Given). Tàu hiện tại mà Elselehdar chỉ huy là tàu Aida VI, và cô cũng từng lái nó qua kênh đào Suez mà không hề gây sự cố nào. Elselehdar cũng nói với truyền thông Ai Cập rằng, tin tức giả mạo này dường như là "một chiến dịch có tổ chức", cố tình đưa ra thông tin sai lệch nhằm hạ thấp uy tín của cô. Thực tế, tàu Ever Given được sở hữu bởi công ty Nhật Bản Shoei Kisen Kaisha và được vận hành bởi công ty vận chuyển Đài Loan Evergreen. Trang AP từng viết rằng tất cả đội ngũ làm việc trên tàu đều đến từ Ấn Độ, và vào thời điểm tàu Ever Given đâm vào bờ thì trên tàu có hai hoa tiêu từ Cơ quan Quản lý Kênh đào của Ai Cập để hướng dẫn thôi. Hiện sự việc đang được tìm hiểu thêm vì những tài khoản đầu tiên đăng tin sai về Elselehdar đều là tài khoản giả.

Thục Hân