Thuyết phục mẹ cho đi concert BLACKPINK, teen đầu tư làm slide tâm huyết khiến netizen trầm trồ

HHT - Sức nóng của concert Born Pink tại Hà Nội sắp tới vẫn chưa hề giảm sút, đặc biệt là khi ngày bán vé đang đến gần. Các Blinks tuổi teen cũng không đứng ngoài công cuộc săn vé, nhưng ải đầu tiên và quan trọng nhất phải vượt qua là nhị vị phụ huynh. Nếu vẫn chưa tìm được cách thuyết phục, tham khảo ngay phương pháp của cô bạn này nhé!

Khi Hà Nội trở thành điểm đến tiếp theo của Born Pink World Tour, các fan Việt Nam đứng ngồi không yên đợi ngày săn vé. Mới đây, BTC đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi công bố giá vé khá cao kèm theo nhiều thông tin rò rỉ về set list bài hát nghi ít hơn hẳn so với các "trạm" concert khác. Nhiều netizen tuyên bố "quay xe", nhưng các Blinks Việt Nam vẫn hào hứng chuẩn bị kế hoạch đi gặp thần tượng.

Bước đầu tiên - xin phép bố mẹ đi xem concert đã được nhiều bạn nhanh chóng thực hiện. Có teen xin phép bố mẹ coi như đây là phần thưởng cho một năm học chăm chỉ và thành tích tốt, hay là quà "ứng trước" cho những cam kết về thành tích năm học tới. Những mẩu tin nhắn hài hước khi xin bố mẹ "tài trợ" cho chuyến đi "đu" thần tượng, loạt meme "năn nỉ gia đình mua vé Born Pink và cái kết" được netizen truyền tay nhau thích thú.

Không chỉ cộng đồng teen, các vị phụ huynh cũng chia sẻ nhiều câu chuyện dở khóc dở cười quanh chiếc vé Born Pink. Mới đây, chị Phan Anh - chủ nhân group Yêu Bếp đình đám đã đăng tải video thuyết trình của con gái với chủ đề "Top những lý do bố mẹ nên cho con đi concert BLACKPINK". Chị chia sẻ rằng sau khi con gái dùng nhiều hành động thuyết phục nhưng bố mẹ vẫn thờ ơ, cô bạn đã gửi cả email cho bố mẹ và dùng laptop thuyết trình.

Trong video, cô bạn liệt kê 9 lý do như thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt - Hàn, BLACKPINK rất xinh đẹp và tài năng, đi concert BLACKPINK là ước mơ của cô bạn...

Lo lắng của bố mẹ khi teen tham gia concert là vấn đề an toàn, điều này cũng được cô bạn đề cập lý do giải quyết ngay trong video: Sự kiện lớn nên sẽ an toàn, concert ở khá gần nhà và mất bao nhiêu phút di chuyển bằng xe công nghệ. Kèm theo đó là lý do chốt hết sức thuyết phục - xin hứa sẽ học hành chăm chỉ.

Đoạn video hài hước được cộng đồng mạng nhiệt tình thả tim, với sự nhiệt huyết này thì không chỉ netizen mà ngay cả bố mẹ cũng phải xiêu lòng mất thôi! Nếu V-Blinks nào vẫn đang vướng mắc ngay ải đầu tiên này, hãy thử cách của cô bạn xem sao nhé!