Tích hợp thẻ xanh COVID-19 trên Căn cước công dân gắn chip cùng nhiều tiện ích qua mã QR

HHT - Một thanh niên Nhật Bản sau khi chia tay với người yêu đã quyết định đột nhập nhà cô này và ăn trộm một thứ có vẻ chẳng hề mang tính kỷ niệm: Chiếc máy chơi điện tử. Anh ta hành động như vậy cũng không phải vì rất mê chơi điện tử, mà vì một lý do bất ngờ hơn hẳn.

HHT - Dù chỉ là một “tấm chiếu mới” trong việc tham gia các hoạt động quốc tế, hai cô bạn Xuân Nhi và Lê Minh vẫn xuất sắc “ẵm” trọn học bổng Chứng chỉ Năng lực Toàn cầu của New Zealand năm 2021 do Cơ quan Giáo dục New Zealand trao tặng.