Ticketmaster đổi luật, Swifties tức giận vì có vé vẫn chưa chắc suất vào xem The Eras Tour

HHT - Trang bán vé Ticketmaster UK bất ngờ cập nhật điều khoản mới dành cho khán giả tham gia "The Eras Tour" tại Anh quốc. Điều khoản này giúp ngăn chặn tình trạng phe vé "chợ đen" nhưng cũng khiến nhiều Swifties vô cùng bức xúc.

Ticketmaster - đơn vị bán vé cho The Eras Tour ở Anh đang bị fan Taylor Swift chỉ trích dữ dội vì một thay đổi mới. "Gã khổng lồ" bán vé vừa cập nhật các điều khoản và điều kiện, trong đó bắt buộc người mua vé phải có mặt tại địa điểm check-in để vào trong sân vận động.

Điều luật mới được bổ sung này nhằm gây trở ngại lớn đối với những người đã đầu cơ mua vé The Eras Tour để bán lại. Dạo một vòng chợ đen, giá của show diễn Taylor Swift hiện đã lên tới 10.000 bảng Anh (hơn 305 triệu đồng) cho vé VIP, cao gấp nhiều lần so với giá gốc.

Tuy vậy, do không có hướng dẫn rõ ràng, quy định mới của Ticketmaster cũng khiến nhiều người hâm mộ chân chính bức xúc. Các Swifties mua vé xem The Eras Tour ở London, Liverpool, Edinburgh và Cardiff chia sẻ họ vô cùng lo lắng những tấm vé mua làm quà tặng cho bạn bè sẽ không hợp lệ. Còn với các teen nếu được cha mẹ mua vé sẽ không được phép vào cửa. Những người muốn tham dự nhưng không thể đến do lịch trình đột xuất hay sức khỏe không đảm bảo cũng không thể tặng hay nhượng vé cho bạn bè, người thân.

Đáng nói là tại thời điểm bán vé, Ticketmaster đã không đưa điều khoản này vào quy định. Trên mạng xã hội, rất nhiều Swifties lên tiếng bày tỏ sự tức giận về động thái này của trang web bán vé.

"Tôi không thể hoàn tiền hay chuyển nhượng vé. Thật là một quyết định vào lòng đất Ticketmaster ơi", khán giả bình luận.

Vé xem The Eras Tour ở Anh đã xuất hiện trên các nền tảng mua bán lại như Stubhub và Viagogo chỉ trong vòng vài phút sau khi bán ra, bất chấp nỗ lực ngăn chặn hệ thống bot (lượt mua ảo) của các nhà đầu cơ mua đi bán lại vé.