Tiến Linh gây "bão" khi comment "dạo" ảnh chụp Xuân Trường uống cà phê với Minh Vương

HHT - Cầu thủ Tiến Linh đã để lại bình luận gì dưới ảnh của Xuân Trường và Minh Vương mà thu hút cả nghìn lượt thả "haha" vậy nhỉ?

Đều thuộc lứa cầu thủ sinh năm 1995 của đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), trong khi Trần Minh Vương (quê Thái Bình) là học viên lớp năng khiếu, Lương Xuân Trường (quê Tuyên Quang) là học viên xuất sắc của học viện HAGL JMG.

Tại HAGL, Minh Vương và Xuân Trường cùng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và là những cầu thủ quan trọng của đội bóng. Không chỉ là đồng đội trong cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai, cùng nhau trải qua biết bao mùa du đấu, ngoài đời, hai chàng trai còn là những người bạn thân thiết.

Mới đây, Lương Xuân Trường cập nhật trên trang cá nhân hình ảnh đi uống café cùng với cậu bạn thân Minh Vương. Trong hình, cả hai trông vô cùng tươi tắn và rạng rỡ. Xuân Trường còn viết caption đi kèm bức ảnh: "Café tí xong sẽ đi cạo râu, tôi thề".

Bên cạnh bức ảnh hút hơn 102K lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận của Tiến Linh dưới bài đăng cũng khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười. Cụ thể, nam cầu thủ vào "trêu chọc" đồng đội: "Có một cậu bé đi qua cửa nhập cảnh Dubai bị bắt lại vì lý do không thể ngờ tới! Anh an ninh nhập cảnh nói với anh ý rằng: Open your eyes! (Tạm dịch: Mở mắt ra!)".

Dưới phần bình luận của Tiến Linh, rất nhiều dân mạng đã không nhịn được cười và thả ngay "haha", một số người khác thì hùa cùng Tiến Linh để trêu chọc Xuân Trường.

- Trường mở mắt ra đi, sao chụp ảnh mà cứ nhắm mắt thế, bảo sao hải quan sân bay họ không cho qua cửa.

- Tiến Linh mặn thật sự, trêu đồng đội đến thế là cùng.

- Quả không hổ danh là Trường "Híp", haha.

Nhật Linh