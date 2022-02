"Tiên tri" dàn khách mời siêu khủng, chẳng kém hôn lễ Park Shin Hye của Hyun Bin - Ye Jin

HHT - Phim siêu anh hùng thường bị đánh giá thấp, được cho là “vô duyên” với giải Oscar. Nhưng thực tế, phim siêu anh hùng cũng có nhiều lần được đề cử và còn chạm đến tượng vàng danh giá này. Mới nhất, "Spider-Man: No Way Home" đã được xướng tên ở đề cử hạng mục tranh giải Oscar năm nay.

HHT - Tối ngày 9/2, tài khoản Instagram cá nhân của Lucas/ Hoàng Húc Hi (NCT/ WayV) đã cập nhật trạng thái mới. Đây là động thái đầu tiên của nam idol kể từ sau thông báo tạm ngưng hoạt động do bê bối đời tư chấn động xảy ra vào tháng 8/2021.

HHT - Sau thành công của "All Of Us Are Dead", K-net tiếp tục "lót dép hóng" loạt phim Hàn chuẩn bị lên sóng, cũng được chuyển thể từ các bộ webtoon nổi tiếng trong năm 2022 này.