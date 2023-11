Tiền truyện "The Hunger Games": Những chi tiết gợi nhớ "Katniss" Jennifer Lawrene

HHT - Là phần phim tiền truyện, “Khúc Hát Của Chim Ca Và Rắn Độc” dĩ nhiên không xuất hiện nhân vật Katniss (Jennifer Lawrence) của loạt phim gốc “Đấu Trường Sinh Tử”. Nhưng khán giả có thể tìm thấy những chi tiết gợi nhớ đến nữ chiến binh nổi loạn này xuyên suốt cả phim.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim Khúc Hát Của Chim Ca Và Rắn Độc (The Ballad of Songbirds and Snakes) là phần tiền truyện của loạt phim Đấu Trường Sinh Tử (The Hunger Games). Bộ phim theo chân Coriolanus Snow (Tom Blyth) - lúc này vẫn chưa là Tổng thống độc tài của Panem mà là chàng trai trẻ đang chuẩn bị vào đại học. Snow được giao nhiệm vụ làm cố vấn cho một Vật tế nữ đến từ Quận 12 - Lucy Gray Baird (Rachel Zegler).

Trong loạt phim gốc, khi Katniss trở thành Vật tế lần đầu tiên, Đấu trường Sinh tử đang tổ chức lần thứ 74, còn khi Lucy bị gọi tên trong lễ chiêu quân là lúc Đấu trường chỉ mới ở kỳ thứ 10. Điều đó có nghĩa là ở mốc thời gian trong Khúc Hát Của Chim Ca Và Rắn Độc, Katniss vẫn chưa ra đời. Tuy nhiên, khán giả có thể tìm thấy rất nhiều chi tiết gợi nhớ đến nữ chiến binh nổi loạn này trong phần phim tiền truyện.

Cô gái đến từ Quận 12

Những khán giả yêu thích Đấu Trường Sinh Tử đều biết rằng Katniss Everdeen là một cô gái đến từ Quận 12. Đất nước giả tưởng Panem có thủ đô là Capitol, xếp dưới nó là 12 quận mà càng xa Capitol thì càng nghèo đói, trong đó Quận 12 được coi là nơi nghèo đói nhất.

Trong Khúc Hát Của Chim Ca Và Rắn Độc, Vật tế mà Coriolanus Snow phải phụ trách là một cô gái và cô cũng đến từ Quận 12. Có thể nói “Quận 12” là một địa điểm gắn liền với nhiều sự kiện và con người có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời và số phận của Snow, theo cách mà anh ta không hề mong đợi.

Những bông hoa trên váy

Lucy Gray là một người thuộc tộc Covey, thích hát ca và rong ruổi, yêu màu sắc. Đó là lý do Lucy chọn mặc chiếc váy cầu vồng sặc sỡ có thêu hoa của mẹ cô để lại trong ngày chiêu quân ảm đạm. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy chiếc váy được thêu cả hoa cát nhĩ (katniss) và hoa anh thảo (primrose) - những bông hoa mang tên hai chị em nhà Everdeen.

Trong Đấu Trường Sinh Tử, người được gọi tên trong lễ chiêu quân không phải là Katniss mà là Primrose - em gái cô. Katniss đã tình nguyện đi thay em gái, một chi tiết cho thấy lòng dũng cảm và tình yêu lớn lao cô dành cho gia đình.

Cây cát nhĩ

Tên của Katniss được đặt theo loài cây “cát nhĩ” (tiếng Anh là “katniss”, đây là loài cây hư cấu trong truyện). Nó còn được gọi là “khoai tây nước” bởi sống ở gần hồ, rễ cây khi phát triển đến một mức độ có thể dùng để làm thức ăn.

Trong Khúc Hát Của Chim Ca Và Rắn Độc, khi cùng dạo chơi ở bờ hồ, Lucy Gray đã cầm lên một cây hoa cát nhĩ và bảo rằng “vẫn còn sớm”, ý bảo rễ cây vẫn còn non. Cuối phim, Lucy cũng bảo sẽ đi đào rễ cát nhĩ để làm lương thực dự trữ trước khi bỏ trốn, nhưng thực chất là cô đang lấy cớ để thoát khỏi tầm mắt của Snow.

Cúi chào đầy thách thức

Một trong những phân cảnh đã trở thành biểu tượng của Katniss là khi cô bắn một mũi tên bay xẹt ngang mũi những kẻ giàu có hợm hĩnh ở Capitol trong buổi đánh giá. Và sau đó, Katniss liền cúi chào một cách thách thức. Hành động này thể hiện sự dũng cảm, nhưng đồng thời cũng bốc đồng của Katniss.

Trong Khúc Hát Của Chim Ca Và Rắn Độc, Lucy Gray cũng có động tác cúi chào tương tự khi cô bị gọi tên trong buổi chiêu quân. Đạo diễn phim tiết lộ rằng đó là một khoảnh khắc ngẫu hứng: “Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu Katniss thực hiện động tác cúi chào đó vì cô ấy đã từng nghe kể lại rằng nhiều thế hệ trước, có một cô gái đã cúi chào ngạo mạn như thế trên sân khấu sau khi bị gọi tên vào đấu trường. Tôi thích ý tưởng Lucy Gray là người đầu tiên làm điều đó.”

Cung và mũi tên

Vũ khí của Katniss trong các trận chiến ở Đấu Trường Sinh Tử là cung tên, và cô thật sự là một thiện xạ đáng nể. Lucy Gray của Khúc Hát Của Chim Ca Và Rắn Độc không phải là kiểu người chiến đấu như Katniss, “vũ khí” của cô là giọng hát, nhưng bộ phim tiền truyện vẫn có cách đặt cung tên vào để gợi nhớ đến Katniss.

Cụ thể, đạo diễn đã đặt một cây cung gãy cùng với ống đựng tên trong đấu trường trong một cảnh Snow đi ngang qua. Snow nhìn nó, có vẻ lo ngại, điều này giống như một “điềm báo”. Bởi rất nhiều năm về sau, Katniss cùng cung tên của cô trở thành nỗi ám ảnh của Snow suốt cuộc đời.

Chim húng nhại

Chim húng nhại là biểu tượng gắn liền với Katniss và là loài chim tượng trưng cho sự nổi loạn. Trong Khúc Hát Của Chim Ca Và Rắn Độc, biểu tượng chim húng nhại chưa quá rõ nét, nhưng loài chim này đã được nhắc đến. Ngay từ thời điểm này, Snow đã rất ghét loài chim húng nhại, bởi anh ta tin rằng nó là vết nhơ của Capitol.

Chim húng nhại không thể bị kiểm soát, vì thế càng làm cho Snow phát điên bởi anh ta bị ám ảnh bởi trật tự và sự kiểm soát. Trong một cảnh phim, Snow cố gắng bắn hạ bầy chim húng nhại bay trên đầu, nhưng vẫn không thể khiến loài chim này im lặng, giống như anh ta không thể trấn áp Katniss và cuộc nổi loạn mà cô truyền cảm hứng.

Phần phim tiền truyện Đấu Trường Sinh Tử: Khúc Hát Của Chim Ca Và Rắn Độc hiện đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.