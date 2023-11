Tiền truyện “The Hunger Games": Rachel Zegler tỏa sáng, vẫn hay dù thiếu Katniss Everdeen

HHT - Kể về quá khứ của một trong những kẻ ác tàn độc nhất lịch sử điện ảnh - Tổng thống Coriolanus Snow, “Đấu Trường Sinh Tử: Khúc Hát Của Chim Ca và Rắn Độc” đã đem đến một trải nghiệm điện ảnh hoành tráng, trọn vẹn cho khán giả.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (Đấu Trường Sinh Tử: Khúc Hát Của Chim Ca và Rắn Độc) đặt điểm nhìn tại Panem, khi vùng đất này lâm cảnh ngặt nghèo sau cuộc nổi dậy của các quận lân cận. Nạn đói bủa vây không chỉ các quận mà còn lan rộng đến thủ đô Capitol.

Trong năm thứ 10 tổ chức Đấu Trường Sinh Tử, học viên của Học Viện được giao trọng trách tiếp nhận vật tế đến từ các quận, hướng dẫn họ ở đấu trường. Đến cuối cùng, vật tế nào giành được chiến thắng, người hướng dẫn đó sẽ nhận về giải thưởng Plinth danh giá của Học Viện.

Hai nhân vật trung tâm của cuộc đua sinh tồn lần này bao gồm Lucy Gray (Rachel Zegler đóng) - vật tế của quận 12 và người hướng dẫn cô, không ai khác chính là phiên bản lúc trẻ của Coriolanus Snow (Tom Blyth thủ vai).

Lucy Gray được ví như một con chim ca, vì cô đã làm xiêu lòng người dân Capitol với giọng hát đầy nội lực trong ngày Chiêu Quân. Dù ban đầu không mấy ấn tượng với Lucy vì thân hình nhỏ nhắn, ​​Coriolanus bắt đầu thấy được tiềm năng của Lucy khi cô nhận được sự yêu thích của khán giả tại đấu trường. Từ đó, Coriolanus và Lucy bắt đầu hợp tác, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng tại Đấu Trường Sinh Tử lần thứ 10.

Một bộ phim "đủ tâm" và "đủ tầm"

Là một trong 5 phần phim của thương hiệu "The Hunger Games", Khúc Hát Của Chim Ca và Rắn Độc mang trong mình một trọng trách lớn, khi phải tiếp nối được những giá trị cốt lõi của thương hiệu đình đám này. Phim có điểm lợi khi không tốn quá nhiều thời gian để giới thiệu về đấu trường, điều này tạo tiền đề để các nhân vật có thêm cơ hội để phát triển.

Không khí căng thẳng từ những phần phim đầu tiên đã được tái hiện rất rõ nét trong Khúc Hát Của Chim Ca và Rắn Độc, từ tiếng chuông báo hiệu đấu trường sắp diễn ra, hay những khoảnh khắc trốn chạy khỏi mũi giáo của kẻ địch. Tất thảy những dòng cảm xúc này không chỉ giúp phim làm hài lòng người xem cũ mà còn gây ấn tượng tốt với khán giả mới.

Sự có tâm của nhà làm phim còn được thể hiện rõ nét ở phân đoạn one-shot lấy điểm nhìn của Lucy Gray tại đấu trường. Chẳng cần một đại cảnh quá lớn, sự thú tính của con người để giành giật sự sống đã đủ khiến cho cảnh phim này trở nên đáng sợ hơn hẳn. Sự bó hẹp của không gian, tiếng thở dốc của Lucy Gray, góc máy chuyển động nhanh,... tất cả đều cho thấy sự đầu tư và tìm hiểu tốt của nhà làm phim trong việc kích thích cảm xúc của người xem.

"The Hunger Games" vẫn hay dù không có Katniss Everdeen

Nhiều khán giả biết đến The Hunger Games nhờ sự dũng cảm và tinh thần chiến binh của Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) trong 4 phần phim trước. Đây dường như trở thành bài toán khó cho Lionsgate, khi hãng phim phải đưa khán giả ra rạp xem một phim The Hunger Games không có Katniss.

Tuy nhiên, với kịch bản chặt chẽ, hình ảnh đầu tư, cộng thêm một nhân vật trung tâm đầy ẩn số và thú vị như tổng thống Coriolanus Snow, thương hiệu sinh tồn này đã không còn cần Katniss làm điểm tựa.

Câu chuyện phim trong Đấu Trường Sinh Tử: Khúc Hát Của Chim Ca và Rắn Độc giúp khán giả được tìm hiểu nhiều hơn về tổng thống Snow, khi đó chỉ là một chàng thanh niên. Khác với vẻ chỉn chu và hào nhoáng như bề ngoài, Coriolanus gặp khó khăn về tài chính khi gia đình vừa mất đi trụ cột lớn là bố của anh.

Không ích kỷ, cũng chẳng đua đòi, Coriolanus xuất hiện với một vẻ thư sinh, tốt tính đến khó ngờ. Cậu chàng dành nhiều sự quan tâm cho gia đình, đặc biệt là chị gái ruột, người luôn nhắc nhở cậu về sự lương thiện bên trong. Tuy nhiên, dù diễn giải nhiều điểm tốt nơi nhân vật này, phim không hề cố gắng “tẩy trắng" Coriolanus.

Thay vào đó, tác phẩm lồng ghép được nhiều yếu tố môi trường, từ bạn bè, xã hội, gia đình và cả tình yêu, ảnh hưởng đến con người bên trong của Coriolanus Snow như thế nào. Tạm gọi đó là những “tế bào tội ác”, khán giả thấy được hành trình của chúng khi dần dần xâm nhập vào nhân vật này, khiến cho hắn ta mất đi sự lương thiện.

Bên cạnh Snow, nhân vật Lucy Gray (Rachel Zegler) cũng đã mang đến một màn trình diễn trọn vẹn. Dù không quá xuất sắc, Lucy vẫn đủ sức "quyến rũ" khán giả với giọng ca và nhan sắc trong trẻo của cô. Đây được xem như một màn chào sân thành công của Rachel Zegler, để cô xây dựng được thiện cảm với khán giả trước khi Snow White live-action trình làng vào 2025.

Tổng quan, Đấu Trường Sinh Tử: Khúc Hát Của Chim Ca và Rắn Độc đã đem đến một trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả. Đặc biệt, phim còn làm sống dậy ký ức thời điểm thương hiệu The Hunger Games lần đầu ra mắt, "làm mưa làm gió" phòng vé trong thời gian dài.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.