Tiếng Việt được giảng dạy tại hai trường thuộc Top 100 Đại học tốt nhất thế giới

HHT - Mới đây, hai trường đại học thuộc khối Ivy League - Đại học Brown và Đại học Princeton bắt đầu triển khai khóa học tiếng Việt đầu tiên theo hình thức học trực tuyến.

Khóa học ngôn ngữ tiếng Việt (Vietnamese language) sơ cấp (beginning) và trung cấp (intermediate) của ĐH Brown được dạy bởi giảng viên người Việt, cô Trang Trần. Bên cạnh ĐH Brown, ĐH Princenton cũng bắt đầu giảng dạy khóa học này thông qua chương trình liên kết đào tạo với ĐH Brown.

Cô Trang Trần, giảng viên khóa học, từng dạy Tiếng Anh ở Việt Nam trước khi nhận được học bổng tại Mỹ. Nhận thấy sự khác biệt rõ ràng giữa dạy tiếng Anh và tiếng Việt, cô đã quyết định thực hiện các khóa học trên.

Cô Trang cũng chia sẻ, giáo trình được sử dụng trong khóa học đều được vừa được cập nhật trong năm nay. Đối tượng giảng dạy sẽ là những sinh viên người Mỹ gốc Việt, sinh viên nước ngoài hứng thú với tiếng Việt tại hai trường ĐH nói trên. Bên cạnh việc giảng dạy về ngôn ngữ, khóa học sẽ được mở rộng để sinh viên có thể có hiểu thêm về cội nguồn, văn hóa của Việt Nam. Những sinh viên gốc Việt sẽ có thể "giao tiếp trôi chảy hơn với họ hàng của mình", cô Trang nhấn mạnh.

Chia sẻ với The Daily Princentonian, bạn Cẩm My Nguyễn (sinh viên trường Princenton) chia sẻ, khóa học này sẽ giúp Cẩm My thấu hiểu hơn về quê hương của bố mẹ, biết thêm nhiều hơn về văn hóa và con người Việt Nam.

Dù là khóa học tự chọn, nhưng cả hai lớp Sơ cấp và Trung cấp đều đã có học sinh đăng ký tham gia. Hầu hết các sinh viên là người gốc Việt. Các sinh viên sẽ tham gia khóa học qua ứng dụng Zoom và học trong một lớp học ở East Pyne Hall.

Được thành lập vào năm 1764, Brown University (Đại học Brown) thuộc khối Ivy League, là một trong 7 trường ĐH lâu đời nhất Hoa Kỳ, Theo QS Ranking 2022, Đại học Brown đứng thứ 60 trong 1300 trường đại học tốt nhất thế giới. Cùng thuộc khối Ivy League, Princenton University (Đại học Princenton) đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng vừa được công bố của QS Ranking 2022.

Lê Duy