Tiếp tục loại thí sinh mạnh, có tố chất, The New Mentor ngày càng mất nhiệt?

HHT - Tập 6 The New Mentor vừa phát sóng đã gây không ít tranh cãi khi Ngọc Ánh chính thức bị loại dù có phong độ tốt từ đầu chương trình và ngày càng tiến bộ. Bước vào giai đoạn 2, The New Mentor vẫn chưa có được những thử thách đột phá khi những drama chỉ xoay quanh phòng loại.