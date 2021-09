Tiết lộ lời Harry nói với William hồi nhỏ: Như dự báo tương lai, Công nương Diana cũng sốc

HHT - Mới đây, người đẹp Thùy Tiên có cơ hội tham gia phỏng vấn trực tuyến với trang tin nước ngoài Inside Pageant về sứ mệnh "Stop The War And The Violence" (Kết Thúc Chiến Tranh Và Bạo Lực) của BTC cuộc thi Miss Grand International.