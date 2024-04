Tiêu dùng thông minh: Lật tẩy những lời nói dối khiến mới đầu tháng đã rỗng túi

Có rất nhiều lý do khiến bạn tự nói dối chính mình, nhất là trong chuyện tiền nong, chủ yếu là vì bạn… quản lý việc chi tiêu quá kém.

Nếu muốn không quá căng thẳng vì mới đầu tháng đã rỗng túi, chúng ta hãy cùng “điểm danh” những lời nói dối mà bạn hay tự nhủ nhất nhé!

“Mình cứ vay tạm tiền học để trả cho món này, khi nào mình có tiền làm thêm/ tiền bố mẹ cho thêm, thì mình sẽ bù vào”

Đúng! Và cho dù bạn CÓ bù vào khi có thêm khoản thu nhập nào đó, thì cũng chẳng bao lâu sau, bạn lại “vay tạm” từ khoản này hay khoản nọ để mua sắm những thứ khác, và rơi vào vòng luẩn quẩn: Vay-mua-bù-vay-mua-bù… Cho nên, thực tế chỉ đơn giản là bạn đang trả tiền cho thứ gì đó, trong khi đúng ra thì bạn không đủ tiền để mua nó, thế thôi.

“Mình đã đợi món này lâu rồi, và giá của nó đang tốt/ đang giảm, nên mình phải mua nó”

Chỉ vì bạn mê mệt thứ gì đó trong một hai tháng (hoặc thậm chí là một hai năm) thì không phải là lời biện hộ cho việc bạn phải có nó bằng được, trừ phi bạn đã lên kế hoạch và để dành riêng một khoản tiền cho nó. Khoảng thời gian mà bạn thích một thứ gì đó không phải là minh chứng cho thời điểm (khi nào) bạn nhất định phải có nó. Đơn giản thế đấy!

“Khoản nợ 1 triệu đồng của mình cũng chẳng tệ lắm. Có mấy đứa mình biết còn đang nợ cả 10 triệu đồng kia kìa!”

Không, bạn chẳng khá gì cả! Đúng là cách nghĩ đó khiến bạn nhìn mọi thứ trong một tổng thể tương đối, nhằm làm cho tình huống của bạn trông có vẻ đỡ bi đát hơn khi bạn so mình với những người… tệ hơn mình. Nhưng tại sao không so sánh với những người đang làm tốt hơn mình ấy? Có những người KHÔNG nợ nần một đồng nào cả. Vậy nếu so sánh tình trạng của bạn với của họ, thì câu nói thật sẽ là: “Tệ thật, mình nguy rồi!”.

“Đâu có phải mình chi tiêu cho những thứ phù phiếm như là làm móng tay hay mua đồ hàng hiệu đâu!”

Bạn biết không, thật ra chuyện đó lại chẳng quan trọng. Chỉ vì bạn không mua một số thứ này, không phải là lời bào chữa cho việc bạn chi tiêu quá mức cho những thứ khác. Bạn tiêu bao nhiêu tiền thì tức là bạn tiêu bấy nhiêu tiền, cho dù là cho việc làm móng tay hay là đôi giày thứ 5 chỉ vì bạn bè của bạn đều mua cả. Vẫn là chi tiêu quá mức mà thôi, dù bạn nhìn theo cách nào.

“Tiền bố mẹ cho mình/ tiền làm thêm/ mọi nguồn thu nhập của mình là không đủ”

Thực tế không phải là thu nhập của bạn là không đủ. Chỉ là bạn đang chi tiêu quá mức mà thôi. Bạn mua những cuốn sách bạn không đọc. Bạn mua cái đồng hồ chỉ đeo một lần rồi quăng một góc. Bạn thích tỏ ra hào phóng rủ bạn bè đi trà chanh trong khi túi tiền không rủng rỉnh… Danh sách cứ thế mà dài ra. Lẽ ra thu nhập của bạn đã đủ cho bạn chi tiêu rồi đấy chứ!

Thế đấy, các bạn, đó là những lời nói dối chúng ta hay tự nói với chính mình về tiền bạc. Thách thức tiếp theo cho bạn là tìm cách sống thật - về mặt tiền bạc, và “xử lý” thói quen chi tiêu quá tay, nếu bạn đang có thói quen đó. Đảm bảo cuối năm, heo đất của bạn sẽ nặng hơn còn tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.