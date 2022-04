"Tình địch truyền kiếp" của Hương Giang được cầu hôn, netizen liên tục gửi lời chúc phúc

HHT - Mới đây, Karen Nguyễn đã đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái thông báo bản thân vừa được bạn trai cầu hôn. Bài đăng nhanh chóng nhận về cơn mưa "thả tim" cùng nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng.

Mới đây, Karen Nguyễn đã chia sẻ lên Facebook cá nhân hình ảnh cô đeo nhẫn cầu hôn và mỉm cười hạnh phúc cùng bạn trai. Người đẹp 9X đính kèm dòng caption: "Dù hôm nay là ngày nói dối nhưng em thực lòng nói Yes I Do". Tin vui này nhanh chóng nhận về "bão like" từ netizen, đa số khen ngợi sự đẹp đôi của cả hai, đồng thời gửi lời chúc phúc đến Karen Nguyễn.

Khoảng cuối 2021, Karen Nguyễn đã có động thái công khai bạn trai lên Instagram cá nhân. Theo đó, đây là lần đầu tiên Karen Nguyễn chia sẻ chuyện tình cảm của mình lên mạng xã hội. Chính vì thế, loạt ảnh "tình bể bình" nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Được biết, bạn trai của Karen Nguyễn tên là Lưu Chấn Bang, hiện đang theo đuổi lĩnh vực kinh doanh. Cụ thể, lần đầu tiên gặp mặt của cả hai là tại lớp học tiếng Hoa cách đây ba năm. Đến đầu năm 2020, cả hai tái ngộ trong một bữa tiệc và bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Theo chia sẻ với truyền thông, Lưu Chấn Bang yêu nữ diễn viên 9X từ cái nhìn đầu tiên và cặp đôi đã có thời gian làm bạn trước khi chính thức hẹn hò.

Karen Nguyễn tên thật là Nguyễn Kiều Diễm, sinh năm 1993 và hiện đang sống tại TP.HCM. Cô từng tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Sân khấu tại trường Cao đẳng nghệ thuật TP.HCM. Trước khi hợp tác với Hương Giang, Karen Nguyễn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực như người mẫu ảnh, diễn viên, blogger,...

Karen Nguyễn gây ấn tượng nhờ vai diễn "tiểu tam" trong chuỗi MV ADODDA (Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh) đình đám của Hương Giang và Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp của Hòa Minzy. Với gương mặt sắc sảo cùng lối diễn xuất chân thật, Hân "Tuesday" khiến khán giả "ghét cay ghét đắng" và dường như mỗi lần nhắc đến Karen Nguyễn, người ta lại nhớ đến vai diễn "để đời" này của cô.