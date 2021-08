Tình trường của cặp hotgirl thị phi Kendall - Kylie Jenner: Cắm sừng, tan hợp như cơm bữa

HHT - Có vẻ như tình trường của Kendall Jenner và Kylie Jenner không hề thua kém chị gái cùng mẹ khác cha Kim Kardashian chút nào đâu!

Kendall Jenner mới đây đã bị các tay săn ảnh chụp được khi đang hẹn hò với bạn trai Devin Booker ở Ý. Được biết, cặp đôi đến Ý để du lịch, tận hưởng thời gian bên nhau sau khi Devin trở về từ Thế vận hội Tokyo 2020 và Kendall hoàn thành công việc quảng bá cho nhãn hàng của mình.

Devin Booker là một vận động viên bóng rổ người Mỹ, vừa cùng các đồng đội giành được huy chương vàng ở Olympic Tokyo 2020. Ngoài ra, anh còn được biết đến là bạn thân của nam rapper nổi tiếng - Drake.

Tin đồn hẹn hò của Kendall và Devin đã xuất hiện từ tháng 4/2020 thế nhưng mãi đến tháng 2/2021 cặp đôi mới công khai xác nhận mối quan hệ.

Trước đó, theo tờ US Weekly, Devin đã hẹn hò với... bạn thân (cũ) của Kylie Jenner - Jordyn Woods. Nguồn tin này còn cho biết, hai cặp đôi khi đó là Devin - Jordyn và Ben - Kendall đã có một buổi hẹn hò nhóm.

Khi tin đồn Kendall hẹn hò với Devin nổ ra, Jordyn đã đăng một dòng trạng thái lên Twitter cá nhân kèm theo một vài biểu tượng thùng rác khiến nhiều người càng tin rằng giữa hai cô nàng chắc chắn đã xảy ra mâu thuẫn.

Trước khi hẹn hò Devin Booker, chuyện tình cảm của “siêu mẫu đắt giá nhất thế giới” cũng nhiều lần gây xôn xao dư luận. Chân dài đình đám từng có thời gian hẹn hò cựu thành viên nhóm nhạc One Direction - Harry Styles. Theo nhiều nguồn tin cho biết, cả hai hẹn hò lần đầu vào năm 2013 và nhiều lần tan hợp.

Tháng 7/2015, có tin đồn rằng Kendall Jenner đang hẹn hò với tay đua công thức 1 người Anh Lewis Hamilton. Tuy nhiên sau đó nữ siêu mẫu đã đính chính cô và Lewis chỉ là bạn bè.

Đến tháng 10/2017, Kendall xác nhận hẹn hò với siêu sao bóng rổ Blake Griffin. Nữ siêu mẫu từng bị chỉ trích vì có mối quan hệ mờ ám với rapper A$AP Rocky trong khi đang yêu Blake.

Tháng 2/2019, Ben Simmons - vận động viên bóng rổ cao 2.11m của đội tuyển Philadelphia 76ers cũng nằm trong danh sách người cũ của Kendall Jenner. Mối tình với Ben cũng là mối tình được nhiều người hâm mộ ủng hộ nhất của Kendall. Vào thời điểm đó, Kendall và Ben rất chăm chỉ “phát cẩu lương”, mặc đồ đôi ở nơi công cộng.

Không chịu thua kém chị gái, nàng IT girl đình đám Kylie Jenner cũng thường xuyên khiến giới báo chí hao tốn giấy mực vì những mối tình của cô nàng.

Bạn trai hiện tại của Kylie Jenner là Travis Scott. Cả hai đã có với nhau một cô con gái là Stormi Webster. Mới đây, theo tờ Page Six, Kylie hiện đã mang thai đứa con thứ hai với Travis, tuy nhiên Kylie chưa xác nhận thông tin này.

Kylie Jenner từng chia sẻ trên chương trình Keep Up with the Kardashians: “Tôi nhất định sẽ phải có 4 đứa con. Tôi luôn mong muốn một gia đình lớn với nhiều con như vậy.”

Vào tháng 10/2019, cặp đôi từng thông báo chia tay và giữ mối quan hệ bạn bè để cùng nhau chăm sóc Stormi nhưng có vẻ hai người đã tái hợp vì em bé thứ hai.

Trước khi “nên duyên” cùng Travis Scott, mối tình “khắc cốt ghi tâm” nhất của Kylie chắc chắn không phải với Cody Simpson, Miles Richie hay Jaden Smith mà là với rapper Tyga.

Trước khi Kylie 18 tuổi, Tyga luôn khẳng định rằng nam rapper với cô chỉ đơn thuần là bạn bè. Mãi đến sinh nhật tuổi 18 của Kylie, cả hai mới chịu thừa nhận chuyện hẹn hò. Kylie và nam rapper có 3 năm bên nhau mặn nồng nhưng cũng không ít lần cả hai cãi vã vì thói trăng hoa của Tyga.

Đến cuối cùng, Kylie đã chọn buông tay vì không thể chịu đựng được nữa. Tuy nhiên nữ siêu mẫu cũng không phủ định khoảng thời gian hạnh phúc khi còn ở bên Tyga, thậm chí cô nàng còn có một hình xăm chữ T trên người.

Bên cạnh đó, Kylie cũng có một chuyện tình khiến cô nàng luôn thấy hối hận khi nhớ lại đó là mối quan hệ chóng vánh với rapper Stitches. Anh chàng này từng gây chấn động khi phát hành ca khúc Kyga She’s The Liar hậu chia tay, tố Kylie Jenner vẫn qua lại với mình trong thời gian hẹn hò với Tyga. Sau này, Kylie cũng chia sẻ rằng hẹn hò cùng Stitches là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cô.

Karin