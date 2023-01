Titanic trở lại rạp chiếu toàn cầu nhưng người hâm mộ chỉ chú ý "điểm lạ" này

HHT - Để đánh dấu kỷ niệm 25 năm phát hành, hãng phim 20th Century Studios quyết định đưa "Titanic" trở lại màn ảnh rộng trong sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, ngay khi poster mới được công bố, bộ phim đã khiến khán giả “nhíu mày” vì một chi tiết khó hiểu.

Cụ thể, hãng Paramount Pictures đã mang đến cho “nàng Rose” Kate Winslet một diện mạo hiện đại hơn trong poster quảng bá cho lần tái chiếu này, nhưng hình ảnh mới lại có điểm khác lạ khiến nhiều người "nhức mắt" và phải đặt câu hỏi.

Đó là tại sao Rose lại có đến... hai kiểu tóc quá khác nhau cùng một lúc. Ở một bên mặt, cô nàng sở hữu kiểu tóc xoăn ngắn và chặt, trong khi bên còn lại là những lọn tóc dài, gợn sóng "lãng xẹt".

Sự mâu thuẫn trong kiểu tóc của nàng Rose đã tạo nên những màn suy đoán “cười ra nước mắt” trên không gian mạng. Người hâm mộ đùa rằng “Chắc cô nàng đang uốn tóc thì tàu đâm trúng băng thì phải?”. Một người khác thêm vào: “Uốn tóc? Trên tàu Titanic á? Quy tắc cơ bản của uốn tóc là không để nó đụng nước ít nhất 24 giờ sau khi uốn mà trời!”. Một số khán giả còn quả quyết chắc chắn lọn tóc dài và gợn sóng là của... nữ danh ca Celine Dion - người thực hiện ca khúc nhạc phim My Heart Will Go On bất hủ.

Bên cạnh những bình luận vui nhộn, một số khán giả đã nỗ lực lý giải ý nghĩa sâu xa đằng sau sự khác biệt này. Họ cho rằng đây không phải sai sót của bộ phận thiết kế hình ảnh mà chứa đựng một thông điệp nhất định.

Hai kiểu tóc của Rose đại diện cho hai mặt trong tính cách của cô ấy. Kiểu tóc xoăn ngắn và chặt thể hiện sự quý phái đáp ứng được kỳ vọng xã hội đặt lên vai Rose. Ngược lại, những lọn tóc dài, gợn sóng tượng trưng cho con người thật và khát khao tự do sâu thẳm trong cô.

Dù có dụng ý nghệ thuật nào, đến nay, phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra giải thích cụ thể cho thắc mắc của người hâm mộ. Điều này lại càng khơi gợi sự tò mò và tạo động lực để khán giả đón chờ bộ phim nhiều hơn.

Ở lần trở lại này, phiên bản 3D của Titanic sẽ được nâng cấp với chất lượng 4K và HDR nhằm mang đến trải nghiệm chân thật nhất cho người hâm mộ. Bộ phim sẽ được khởi chiếu lại vào ngày 10/2 sắp tới.