tlinh thay đổi phong cách thời trang ra sao hậu tranh cãi về trang phục trình diễn?

HHT - tlinh được đánh giá có những chuyển biến tích cực trong phong cách trình diễn và thời trang. Nữ nghệ sỹ Gen Z được khen nhờ các tạo hình chỉn chu, sang-xịn-mịn trong các lần xuất hiện trước công chúng gần đây.

tlinh là tên tuổi nổi bật trong lứa nghệ sỹ Gen Z của làng nhạc Việt. Nữ nghệ sĩ trở thành hiện tượng khi ghi danh Rap Việt mùa 1 và nhanh chóng bứt phá với album cá nhân khẳng định cá tính âm nhạc của mình. Là nghệ sĩ đa năng, xuất thân từ phong trào nhảy đường phố, tlinh có khả năng sáng tác, hát, rap và kỹ năng trình diễn ấn tượng.

tlinh thành công ghi dấu ấn với khán giả trẻ nhờ loạt ca khúc hit gửi gắm thông điệp nữ quyền, phá bỏ định kiến giới. Album đầu tay ái của nữ rapper đạt thành tích "khủng" trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến.

Sau hơn 4 năm hoạt động trong showbiz, bên cạnh những thành tích đáng nể, tlinh nhiều lần vướng vào các lùm xùm liên quan tới lối hành xử, phong cách thời trang trước công chúng. Vào thời điểm nửa đầu năm 2024, tlinh nhận chỉ trích vì phong cách trình diễn, ăn mặc "thiếu chuẩn mực" trên các sân khấu. Phản hồi của sao nữ 24 tuổi về ồn ào cũng bị đánh giá là thiếu tinh tế.

Ở những lần xuất hiện mới đây, tlinh được cho là đã có những thay đổi tích cực. Cô hạn chế lựa chọn các thiết kế hở bạo, rườm rà, được nhận xét có visual thăng hạng.

Mới đây, tlinh trình diễn tại đêm nhạc CAM Concert: see tại TP.HCM. Giọng ca Nếu Lúc Đó nhận về cơn mưa lời khen khi diện trang phục may đo thanh lịch. Phong cách nền nã của "cô giáo tình yêu" tlinh mang tinh thần Office Siren (thời trang "công sở mới").

Cũng trong chuỗi CAM Concert: see, tại điểm dừng chân ở Thủ đô Hà Nội trước đó, tlinh xuất hiện với tạo hình lộng lẫy tông màu trắng. Cô diện thiết kế được đặt riêng của thương hiệu nội địa Việt Huelley Rose, phối cùng trang sức đến từ thương hiệu SWAROVSKI.

tlinh có phần trợ diễn thành công cho team Rhyder thuộc khuôn khổ show sống còn Anh Trai Say Hi. Phần góp giọng lẫn diện mạo của tlinh trên sân khấu I’m Thinking About You có sức viral mạnh trên các nền tảng mạng xã hội.

Cuối tháng 6 vừa qua, tlinh trở thành nghệ sĩ của AIS Label. Công chúng khen ngợi tlinh có nước cờ khôn ngoan, công ty chủ quản dường như hỗ trợ nữ nghệ sĩ nhiều trong việc định vị hình ảnh có tính thống nhất, cao cấp hơn.