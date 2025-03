Tổ Đội "1 Không 2": Dàn "Say Hi" bị phạt, Võ Tấn Phát tặng quà cho Pháp Kiều

HHT - Trong tập mới nhất của Tổ Đội "1 Không 2", cả bốn Anh Trai "Say Hi" đều phạm luật chơi. Bên cạnh đó, Võ Tấn Phát cũng có hành động đặc biệt dành cho "đồng hương" Pháp Kiều.

Dàn "Say Hi" tơi tả vì phạm luật

Mở màn tập 4 của Tổ Đội "1 Không 2", 8 thành viên phải thực hiện hai nhiệm vụ Cực Đại - Cực Tiểu thông qua hình thức bốc thăm. Thúy Ngân phải xếp tháp ly giấy bằng một đôi đũa tre siêu to khổng lồ.

Sau thời gian chật vật, nữ diễn viên chỉ cần một ly ở đỉnh nữa là hoàn thành thử thách. Trong lúc này, Quang Hùng MasterD vô tình "phá game", khiến Thúy Ngân bị mất tập trung nên không thể đặt được chiếc ly cuối cùng.

Sau loạt thử thách Lớn - Nhỏ, đội Tổ Yến gồm các thành viên Song Luân, Võ Tấn Phát, Nicky và Uyển Ân giành chiến thắng và được nhận huy hiệu đặc biệt từ Tổ Đội “1 Không 2”.

Bên cạnh phần thưởng, bốn thành viên có số lần vi phạm quy định vùng To To - Nhỏ Nhỏ nhiều nhất sẽ bị phạt. Hai cái tên đều tiên bị BTC nhắc nhở là Pháp Kiều và Quang Hùng MasterD - với ba lần sai luật. Ở đội Tổ Yến, Song Luân và Nicky cũng lần lượt phải chịu phạt. Đặc biệt, Song Luân phát hiện ra cả bốn người bị "gọi tên" chặng này đều là các gương mặt thân quen của "Say Hi".

Dưới sự nhiệt tình của cặp bài trùng Dương Lâm - Võ Tấn Phát, bốn trai đẹp khiến người hâm mộ nhận không ra với giao diện "ê hề" bột mì.

Võ Tấn Phát ưu ái Pháp Kiều

Trải qua hành trình Tiền Giang cùng với Tổ Đội “1 Không 2”, Pháp Kiều dành tình cảm đặc biệt cho chương trình. Gen Z khẳng định các thành viên đều đoàn kết, thân thiết với nhau như gia đình.

Ở hậu trường, Pháp Kiều cũng nhiệt tình tấu hài với loạt "tiểu phẩm" ông chú chạy xe đạp và hợp sức với dàn cast trêu chọc khách mời còn lại - "anh trai" Nicky.

Sau phần chia sẻ của Pháp Kiều, Võ Tấn Phát quyết định tặng huy hiệu ngôi sao cho đàn em. Nam diễn viên trải lòng, món quà đặc biệt đến từ việc cả hai là đồng hương Vĩnh Long và lần đầu cùng chung sóng truyền hình thực tế. Hành động này khiến Pháp Kiều bất ngờ, nam rapper cảm động nhận huy hiệu từ đàn anh.

Tập 4 của Tổ Đội "1 Không 2" tiếp tục nhận về lời khen từ netizen. Hai khách mời Nicky - Pháp Kiều "hòa tan" cùng dàn cast và không ngại mất hình tượng để chơi hết mình các thử thách.

Sáu thành viên cứng của chương trình đều có màu sắc riêng: Quang Hùng MasterD vô tri, Uyển Ân "tẻn tẻn", Võ Tấn Phát "chơi dơ", Song Luân quăng miếng "lạnh", Thúy Ngân khéo léo và Dương Lâm "mỏ hỗn". Bên cạnh đó, concept ở mỗi hành trình đều rõ ràng, các trò chơi vừa sức và khai thác được slogan "cái khó ló cái khôn" mà BTC đề ra.