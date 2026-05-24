Tô Hải Lâm: 4 năm liền đạt Huy chương Vàng AIMO, thắng hơn 70 giải một năm

HHTO - 4 lần dự thi Chung kết Quốc gia AIMO (Đấu trường Toán học châu Á) là 4 lần Tô Hải Lâm đạt Huy chương Vàng (từ năm 2023 đến 2026). Nam sinh này không chỉ giỏi Toán mà còn oanh tạc nhiều giải thưởng ở các lĩnh vực khác trong nước và quốc tế. Năm học 2025 - 2026 chuẩn bị khép lại cũng là lúc cậu bạn gom về hơn 70 giải thưởng/ huy chương.

4 năm "hái Vàng" không dễ

Tô Hải Lâm hiện là học sinh trường THCS Giảng Võ 2 (Hà Nội). AIMO 2026 là lần thứ 4 Hải Lâm ghi danh và 4 năm liền đạt Huy chương Vàng. Nhìn vào "chuỗi Vàng" nối dài từ năm 2023 đến nay của Hải Lâm, tưởng rằng giải đề AIMO "dễ như ăn kẹo" nhưng cậu bạn lại khẳng định điều ngược lại: "Không hề dễ chút nào. Mình may mắn giành Vàng 4 năm liên tiếp nhưng mỗi năm đều phải chuẩn bị lại từ đầu, thậm chí còn căng thẳng hơn năm trước, vì áp lực duy trì thành tích là thật".

Tô Hải Lâm từng được chọn là học sinh đại diện cho toàn thể thí sinh phát biểu cảm nghĩ tại lễ bế mạc Chung kết Quốc gia AIMO 2025.

Hải Lâm đánh giá đề thi AIMO 2026 khó hơn các năm, đặc biệt ở phần Hình học và Số học. Những câu cuối đòi hỏi suy luận nhiều bước và "phải nhìn ra ý tưởng chứ không đơn thuần áp dụng công thức". Đối với một số câu, cậu bạn phải thử vài hướng để tìm ra đáp số. "Mình nghĩ ban tổ chức đang cố tình nâng dần độ khó để thử thách thí sinh và kích thích tư duy, và đó cũng chính là điều khiến kỳ thi ngày càng hấp dẫn hơn" - Hải Lâm đánh giá.

​AIMO mãi là "lần đầu tiên đặc biệt"

Tô Hải Lâm lần đầu tiên dự thi AIMO vào năm 2023 và chiếc Huy chương Vàng tại Chung kết Quốc gia năm ấy đã mở ra cơ hội cho cậu bạn lần đầu tiên chạm ngõ với sân chơi quốc tế. Vì thế, AIMO đối với Hải Lâm mang ý nghĩa rất đặc biệt:

"Mỗi năm trở lại, mình có cảm giác như gặp lại một người bạn cũ vừa quen thuộc, vừa có gì đó mới mẻ. Mình thích cách AIMO ra đề. Không chỉ kiểm tra kỹ năng tính toán mà còn đòi hỏi tư duy linh hoạt và sáng tạo, nhiều câu phải tiếp cận theo hướng hoàn toàn khác so với Toán trên lớp. Với mình, mỗi kỳ thi là một cột mốc để nhìn lại chặng đường đã đi và đặt ra mục tiêu mới cho bản thân".

So với lần đầu tiên còn là học sinh Tiểu học háo hức và bỡ ngỡ, cậu bạn của hiện tại đến với AIMO với thái độ bình tĩnh hơn, nắm vững phương pháp và kỹ năng phân bổ thời gian.

Không chỉ "giữ chuỗi Vàng" ở AIMO, Hải Lâm cũng oanh tạc giải thưởng ở nhiều lĩnh vực khác như tranh biện, tiếng Anh và đều gặt hái thành công vang dội. Năm học 2025 - 2026 vừa khép lại, Hải Lâm đã mang về đến 71 giải thưởng/ huy chương (chưa tính Huy chương Vàng mới nhất tại Chung kết Quốc gia AIMO 2026).

Tính riêng cuộc thi gần nhất Tô Hải Lâm tham gia là World Scholar's Cup - Super Junior Division - HCMC Round 2026, cậu bạn đã sở hữu đến 15 tấm huy chương (13 Huy chương Vàng với 5 cúp, 2 Huy chương Bạc ở các hạng mục thi đấu cá nhân và nhóm).

Một số giải thưởng cậu bạn giành được còn có: Giải Nhì kỳ thi Olympic các môn Văn Hóa lớp 6, 7, 8 phường Giảng Võ - môn Toán; Huy Chương Bạc kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo IKMC, Huy chương Bạc Violympic cấp Quốc gia môn Toán; Giải Khuyến khích kỳ thi Violympic cấp Quốc gia môn Toán - tiếng Anh; Huy chương Vàng hạng mục cá nhân và nhóm tại cuộc thi Debate VSDC - vòng khu vực miền Bắc...

Thí sinh đáng gờm tại Chung kết Quốc tế AIMO 2026

Tô Hải Lâm từng giành Huy chương Bạc vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2023 tổ chức tại Malaysia. Năm nay, ngay khi biết tin Việt Nam là quốc gia đăng cai Chung kết Quốc tế AIMO 2026, Hải Lâm đã hạ quyết tâm tham dự. Bên cạnh việc thi đấu, cậu bạn cũng háo hức được giao lưu với các thí sinh quốc tế.

Hải Lâm hi vọng bản thân sẽ giữ vững phong độ: "Nếu có thể, mình muốn giành thêm một tấm Huy chương Vàng ở vòng quốc tế. Vòng này luôn khắc nghiệt vì quy tụ những bạn xuất sắc từ nhiều quốc gia, mỗi bạn đều có thế mạnh riêng. Về kế hoạch, mình sẽ ôn lại các chuyên đề trọng tâm: Số học, Tổ hợp, Hình học phẳng và Đại số, đồng thời luyện giải đề quốc tế những năm trước trong điều kiện thời gian giới hạn để quen với áp lực thực chiến".

Hải Lâm "check-in" cùng những người bạn quốc tế tại các cuộc thi từng tham gia.

Dù sở hữu một "tủ thành tích" chật kín, Hải Lâm bộc bạch bản thân không có bí quyết quá cao siêu. Cậu bạn xuất phát từ niềm yêu thích môn Toán. Nhờ đó, Hải Lâm có thể ngồi hàng giờ giải Toán mà không chán.

Hải Lâm tiết lộ cậu bạn luyện tập đều đặn mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ, để tư duy không bị "nguội". Và quan trọng không kém, chính là: "Mình luôn cố hiểu bản chất của vấn đề chứ không học thuộc lời giải, vì đề thi không bao giờ lặp lại y nguyên - chỉ khi hiểu thật sự, gặp dạng lạ mới có thể đưa ra được lời giải".

Hải Lâm không quên bày tỏ biết ơn các thầy cô tại trường THCS Giảng Võ 2 và các thầy cô dạy Toán - đặc biệt là bố mẹ đã luôn đồng hành và ủng hộ. "Nếu không có mọi người, chắc chắn mình không thể đi xa được đến ngày hôm nay".