Toàn cảnh vụ tố gian lận bài thi Genius Olympiad: BTC cuộc thi xác nhận bài trúng giải "đạo văn" 86%

HHT - Vụ việc nữ sinh M.C lên tiếng tố cáo việc thầy giáo hướng dẫn tiếp tay cho nam sinh N.Q.U sao chép bài viết dự thi cuộc thi Genius Olympiad của mình và đạt giải đã có bước ngoặt mới. Nữ sinh đã cung cấp nội dung email ban tổ chức cuộc thi gửi cho mình làm rõ rõ về vụ việc.

Genius Olympiad là một cuộc thi quốc tế nhằm thúc đẩy nhận thức về các vấn đề môi trường dành cho học sinh bậc trung học toàn cầu. Nhiều ngày qua, dư luận xôn xao vụ việc nữ sinh M.C. (cựu học sinh trường THCS Lê Văn Tám) tố nam sinh N.Q.U. (trường THPT Gia Định) đã sao chép bài thi của mình và đạt giải tại cuộc thi này.

Trên trang Facebook cá nhân, M.C. kể lại bạn có tham gia Genius Olympiad 2023 với 2 đề án ở 2 hạng mục là Âm nhạc (Music) và Viết sáng tạo (Creative Writing). Thầy N.M.T. (giáo viên Trường THPT Gia Định, TP.HCM) là người gợi ý đề tài và nộp đề án của M.C. cho BTC. Sau đó, thầy T. thông báo, M.C đỗ lĩnh vực Âm nhạc, bị loại phần Viết sáng tạo. Tuy nhiên, sau đó gia đình M.C. phát hiện có một đề án tương tự mang tên "Chi Ly" được đăng ký trên hệ thống cuộc thi.

Tháng 6/2023, khi đi thi vòng Chung kết ở Mỹ, M.C. phát hiện đề án của mình bị nam sinh tên N.Q.U. đưa vào poster để thuyết trình và sau đó đoạt huy chương Đồng. Q.U. cũng chính là học sinh thầy T. phụ trách. Bức xúc vì cho rằng bị "đánh cắp" chất xám, gia đình M.C. yêu cầu thầy T. và gia đình Q.U. gặp mặt và xin lỗi M.C vì hành vi này.

Thông qua báo Thanh Niên, thầy T. bày tỏ quan điểm về vụ việc: "Giải thưởng vừa rồi là sự nỗ lực của U. và hoàn toàn không có việc bạn ấy đoạt giải là nhờ "ăn cắp"."

Thầy T. chia sẻ đã nộp cả hai bài thi trong hạng mục dự thi Âm nhạc và Viết sáng tạo cho M.C., trong khi Q.U. muốn phát triển thêm dự án, không có ý cạnh tranh trực tiếp vì chung đội nên U. không nộp vòng loại.

Việc thông tin cho gia đình M.C rằng bài thi Viết sáng tạo của M.C không vượt qua vòng loại được thầy T. giải thích là do sai sót trên hệ thống tài khoản cá nhân. Thầy T. khẳng định, chỉ sau khi thầy đăng ký cho C thi dự án âm nhạc tại vòng chung kết thì kết quả dự án viết cũng đạt mới hiện lên. Tuy vậy do quy định cuộc thi là mỗi học sinh chỉ được tham gia một lĩnh vực nên C. không thể tham gia thi viết luận tại chung kết nữa. Cũng vì thế nên thầy T. cử U. thi Viết sáng tạo và khẳng định rằng, nội quy của BTC cho phép điều này.

Tuy nhiên sáng nay (11/7), M.C. đã chia sẻ email phản hồi của BTC trên trang cá nhân liên quan tới vụ việc, cùng với mong muốn khép lại vụ việc.

Theo nội dung email gửi từ BTC, "tác phẩm bị đặt dấu hỏi có 3-4 câu giống hệt tác phẩm gốc và có 3-4 câu rất tương tự với những từ ngữ chỉ được sắp xếp lại". về gian lận có 86% điểm tương đồng với tác phẩm gốc". Thêm vào đó, sau khi sử dụng công cụ so sánh văn bản, BTC xác định rằng tác phẩm gian lận giống tác phẩm gốc với tỷ lệ 86%. BTC cũng kiểm tra hai tác phẩm với nội dung được viết bởi AI thì xác định, cả hai tác phẩm đều là do con người viết.

BTC xác nhận đã thực hiện các bước cần thiết để thu hồi giải thưởng liên quan đến gian lận trong dự thi. Đồng thời, BTC cũng có biện pháp xử lý đối với giáo viên giám sát việc nộp dự án với tư cách người giám sát. Người giám sát sẽ không được gửi bất kỳ dự án nào cho kỳ thi Genius Olympiad 2024.

Trong thông báo, BTC khẳng định đã rút ra kinh nghiệm từ vụ việc này, trong tương lai sẽ xem xét tăng cường các biện pháp để giảm thiểu khả năng gian lận như thêm tài khoản nhận thông báo, thí sinh được phép sửa dự án cho đến khi được chọn vào Chung kết....

Trên trang cá nhân, M.C cũng hy vọng bạn bè, người thân và những người đã theo dõi câu chuyện có thể kết thúc sự việc này tại đây. M.C cũng kêu gọi mọi người đừng tấn công hoặc có những lời lẽ xúc phạm không hay đến U., đồng thời cho . một cơ hội để thay đổi. "Con tin rằng qua câu chuyện này anh Uy đã biết lỗi và sẽ sống tốt hơn." - M.C viết.