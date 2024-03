Toàn miền Bắc sắp ấm lên sau chuỗi ngày rét đậm, có nơi còn xuất hiện nắng nóng

HHT - Sau những ngày có nhiều đợt không khí lạnh về liên tiếp, miền Bắc sắp bước vào đợt tăng nhiệt độ, trở nên ấm áp hơn. Thậm chí, ở một số khu vực, có ngày còn xuất hiện nắng nóng với độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao.

Nhiều đợt không khí lạnh nối tiếp nhau tràn về khiến miền Bắc nước ta đã trải qua những ngày rét đậm, có nơi rét hại. Tuy nhiên, không khí lạnh sẽ suy yếu dần trong cuối tuần này và nhiệt độ toàn miền chuẩn bị tăng, trời sẽ ấm lên đáng kể.

Mặc dù ngày thứ Bảy và sáng sớm Chủ Nhật (2 - 3/3), trời vẫn giá rét nhưng đến chiều Chủ Nhật, gió mùa Đông Bắc sẽ được thay thế bằng gió Nam - Đông Nam ở miền Bắc. Nhiệt độ chiều Chủ Nhật sẽ có sự khác biệt khá lớn với những ngày trước đó: Ở Đông Bắc Bắc Bộ (Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn…) lên 17 - 18oC, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận sẽ lên hơn 20oC. Mức nhiệt độ này tạo cảm giác ấm áp hơn hẳn khoảng thời gian từ thứ Bảy trở về đầu tuần, khi phần lớn miền Bắc rét đậm, Đông Bắc Bắc Bộ còn rét hại.

Theo dự báo hiện tại, thời tiết miền Bắc sẽ thay đổi mạnh vào những ngày đầu tuần sau. Gió Đông Nam khiến nhiệt độ tăng khá nhanh. Từ thứ Hai đến thứ Tư (4 - 6/3), nhiệt độ trưa và chiều ở Hà Nội lên đến hơn 30oC, có thể có lúc xuất hiện nắng nóng và nhiệt độ lên đến 32 - 34oC, tuy nhiên buổi sáng vẫn hơi lạnh với mức nhiệt độ 19 - 20oC. Cùng thời gian này, các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ cũng có nhiệt độ lên đến hơn 25oC, có lúc lên đến 28 - 29oC vào buổi trưa và chiều. Thời điểm được dự báo nóng nhất là chiều ngày thứ Ba, 5/3.

Sau 3 ngày đầu tuần sau, miền Bắc có thể sẽ đón 2 đợt không khí lạnh nữa từ đó đến giữa tháng 3, tuy nhiên khả năng lớn là chỉ lạnh vừa phải chứ không rét sâu rét đậm như những đợt lạnh trước.