Tóm tắt livestream 3 "bóc" Kim Soo Hyun: Thư tình gửi Sae Ron, nhắc tới Ji Won

HHT - Trong livestream thứ 3 "phanh phui" việc Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron hẹn hò, Viện Garo Sero tiếp tục liên hệ với dì của cô để phỏng vấn. Kênh YouTube này công bố chi tiết thông báo nợ mà Sae Ron nhận được và lá thư được cho là Soo Hyun gửi cho cô trong thời gian anh nhập ngũ.

3 ngày liên tiếp, Viện Garo Sero tung thông tin và bằng chứng hẹn hò của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron. Trong bản tin livestream chiều 12/3, kênh YouTube này tung thêm một bức ảnh Kim Soo Hyun thơm má Kim Sae Ron.

Kế đó, kênh YouTube tung ra toàn bộ lá thư tay được cho là Kim Soo Hyun gửi cho Sae Ron trong thời gian anh nhập ngũ. Kim Soo Hyun nhập ngũ từ tháng 10/2017 đến tháng 7/2019.

Nội dung của postcard:

"Anh làm một ly ở Paris, rồi tiện ghé qua cửa hàng lưu niệm, mua một tấm bưu thiếp và bút để viết thư cho em.

Anh sẽ hạn chế mấy lời lan man lại.

Anh yêu em, Seronero à.

Đây chỉ là lá thư ngẫu hứng thôi,

Sae Ron à, mỗi năm anh đều thấy có lỗi với em.

Một lần nữa, anh yêu em.

Ngày 11/1/2019

YouTuber Kim Paris."

Để chứng minh những lá thư đích thị thuộc về Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron, Viện Garo Sero lấy ví dụ rằng nam diễn viên rất tích đặt biệt danh. Anh tự gọi mình là Kim Paris ở trong postcard, gọi Sae Ron là Seronero, gọi Kim Ji Won là Kim support (vì Ji Won trong tiếng Hàn nghĩa là hỗ trợ).

Viện Garo Sero tiếp tục liên hệ với dì của Sae Ron để phỏng vấn. Ở buổi livestream này, bà cho biết Kim Sae Ron yêu Soo Hyun vì bị thao túng tâm lý. Gia đình đã thấy thư, postcard được nam diễn viên gửi cho Sae Ron từ quân ngũ. Gia đình có ngăn cản cô nhưng không được. Vì Kim Soo Hyun có hứa sẽ kết hôn với Sae Ron nên gia đình dần không cản nữa.

Trong lúc livestream diễn ra, blogger xứ Trung tung tin người đàn ông ngồi cạnh Kim Sae Ron trong vụ cô gây tai nạn khi say chính là Choi Hyun Wook. Vì Gold Medalist đang lăng-xê nam diễn viên nên đã cố giấu danh tính. Choi Hyun Wook được cho là không tới viếng, cũng không gửi vòng hoa tới tang lễ Sae Ron.

Choi Hyun Wook sinh năm 2002, thuộc lứa diễn viên thế hệ mới được đánh giá cao về kỹ năng. Anh được khán giả nhớ mặt thông qua các tựa phim như Twenty Five - Twenty One, Dưa Hấu Lấp Lánh, Weak Hero... Hiện tại, bộ phim Kẻ Thù Dấu Yêu do anh và Moon Ga Young đóng chính đang lên sóng, cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Sau buổi livestream mới nhất của Viện Garo Sero, Gold Medalist chưa đưa ra thêm lập trường bổ sung liên quan tới Kim Soo Hyun và cả Choi Hyun Wook.