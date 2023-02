“Tổng tài” đời thực: Thuê 520 máy bay không người lái để mừng sinh nhật người thương

HHT - Màn chúc mừng sinh nhật vợ yêu bằng 520 chiếc drone (máy bay không người lái) vô cùng hoành tráng của "tổng tài" Tô Châu (Trung Quốc) được cư dân mạng ví như “Ngôn Nhất Trì” ngoài đời thực.

Mới đây, tại bờ hồ Kim Kê, Tô Châu (Trung Quốc), người qua đường đã có dịp chứng kiến màn phát “cẩu lương” ngọt sâu răng của một cặp vợ chồng trẻ. Đúng 8h tối, bầu trời đêm đột nhiên bừng sáng những hình ảnh và dòng chữ siêu lãng mạn do 520 chiếc máy bay không người lái tạo thành khiến những người chứng kiến “mắt tròn mắt dẹt”. Trong tiếng Trung, số 520 đọc là "wu èr líng" nghe gần đồng âm với "wo ai ni" (anh yêu em/ em yêu anh).

Được biết, vì hôm nay là sinh nhật tuổi 27 của vợ, anh chồng đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu nhằm tạo bất ngờ cho vợ yêu của mình. Dù kết hôn đã lâu nhưng cứ tới sinh nhật vợ thì anh chồng này đều khiến cư dân mạng phải bàn tán vì độ chịu chi của "tổng tài" đời thực.

Theo lời kể của dân tình, cảnh tượng lúc đó thật sự rất giống phim ngôn tình. Mỗi một phân cảnh, dòng chữ đều mang ý nghĩa riêng. Đặc biệt, khi dòng chữ “Thank you for being in my life” hiện lên khiến người vợ không kìm được nước mắt.

Chỉ sau ít phút đăng tải trên mạng xã hội xứ Trung, bài đăng đã thu về hàng ngàn lượt thả tim và lượng chia sẻ “khủng” từ netizen. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ tình cảm của hai vợ chồng, thậm chí còn bình luận “xin vía” mong muốn có một anh chồng ngôn tình như vậy.

- Mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Anh chồng là tổng tài "Ngôn Nhất Trì" thì chị vợ cũng cỡ tiểu thư "Trương Gia Hân".

- Ngôn tình là có thật nè, tôi đọc ngôn lâu rồi, đọc mấy cảnh này hoài cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt!

- Mọi người cứ bảo đọc ngôn tình với xem phim ít thôi nhưng xem xong cái này thì nguyện đắm chìm trong sự lãng mạn này.