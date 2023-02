Top 10 Miss Charm theo dự đoán của Missosology đẹp lộng lẫy trong trang phục dạ hội

HHT - Chuyên trang Missosology đã đưa ra BXH dự đoán về các vị trí của cuộc thi Miss Charm 2023. Cùng ngắm Top 10 người đẹp chung cuộc theo dự đoán của chuyên trang này trong trang phục dạ hội đẹp lộng lẫy đêm Bán kết.

Chuyên trang sắc đẹp quốc tế nổi tiếng Missosology mới đây đã tung BXH dự đoán về các thứ hạng của các người đẹp trong cuộc thi Miss Charm 2023.

Người đẹp được đánh giá cao nhất chính là đại diện đến từ Colombia - Juliana Habib Lorduy. Người đẹp được fan sắc đẹp khen ngợi hết lời về nhan sắc trong ngày đầu nhập cuộc Miss Charm 2023. Cô cao 1m72, số đo ba vòng 89-68-96.

Valentina Campion - đại diện Cộng hòa Dominica sở hữu gương mặt sắc sảo, chiều cao 1m73, số đo ba vòng 82-64-92. Valentina Campion từng giành Á hậu 1 Hoa hậu Trái đất Cộng hòa Dominica 2022.

Miss Charm Nga Anna Baksheeva có nhiều kinh nghiệm thi thố khi chiến thắng cuộc thi Crasa Of Russia 2019, đoạt Á hậu Beauty of the Transbaikalia, Á khôi Miss High School Girl, Top 10 Miss Earth 2019 tại Philippines. Đại diện đến từ Nga sở hữu chiều cao 1m77, số đo ba vòng 87-62-96.

Miss Charm Venezuela Lady Di, cô hiện đang theo học ngành Truyền thông Xã hội ở trường đại học Fermin Toro. Đại diện đến từ Venezuela cao 1m83, số đo ba vòng 91-63-97. Cô là Á hậu 1 cuộc thi EL Concursobyos.

Annabelle Mae McDonnell giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022. Người đẹp cao 1m78, số đo ba vòng 83-66-94. Mỹ nhân đến từ Philippines được đánh giá cao khi có kinh nghiệm thi sắc đẹp.

Người đẹp Luyanda Zuma đại diện cho Nam Phi. Mỹ nhân 20 tuổi sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, học biểu diễn trực tiếp tại trường cao đẳng nghệ thuật AFDA ở Johannesburg. Luyanda Zuma cao 1m75, số đo ba vòng 77-66-106. Cô từng ghi tên mình vào Top 10 Hoa hậu Nam Phi 2022.

Anahi Hormazabal Garay là người mẫu, từng đăng quang Hoa hậu Thế giới Chile 2018. Người đẹp sinh năm 1997 được khen ngợi bởi gương mặt xinh như búp bê, chiều cao 1m76, số đo ba vòng 84-63-93.

Đại diện Ukraina - Anastasiia Panova năm nay 29 tuổi, được mọi người biết đến khi tham gia một cuộc thi tìm kiếm người mẫu ở quê nhà. Cô sở hữu chiều cao 1m76, số đo ba vòng 86-61-92.

Sylwia Bober là đại diện của Ba Lan tại Miss Charm 2023. Cô sở hữu gương mặt đẹp ấn tượng, được nhận xét đẹp như búp bê. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m72, số đo ba vòng 88-63-93.

Đại diện Việt Nam Thanh Thanh Huyền sinh năm 1996, là MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung. Người đẹp quê Khánh Hòa cao 1m7, số đo ba vòng 85-56-90.