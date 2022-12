Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2022: Lisa (BLACKPINK) mất ngôi vương, 1 idol bứt phá ấn tượng

HHT - Đến hẹn lại lên, TC Candler đã công bố bảng xếp hạng (BXH) thường niên "The 100 Most Beautiful Faces 2022" (Top 100 gương mặt xinh đẹp nhất thế giới 2022). Lisa (BLACKPINK) đã mất ngôi vương vào tay cựu thiên thần của Victoria's Secret. "Thiên thần lai" Nancy (MOMOLAND) bứt phá giành vị trí á quân.

Bảng xếp hạng "The 100 Most Beautiful Faces 2022" (Top 100 gương mặt xinh đẹp nhất thế giới 2022) của TC Candler cho thấy sự thay đổi lớn về thứ hạng của các ngôi sao.

Jasmine Tookes đứng đầu BXH năm nay. Siêu mẫu người Mỹ từng là thiên thần của Victoria's Secret. Tháng 9/2021, cô kết hôn với doanh nhân Juan David Borrero - con trai của Phó Tổng thống Ecuador. Jasmine Tookes theo đuổi sự nghiệp người mẫu từ năm 15 tuổi, nhanh chóng trở thành "con cưng" của nhiều nhãn hàng, tham gia các chiến dịch thời trang của không ít các thương hiệu đình đám như: Burberry, Moschino, Ralph Lauren, Balmain...

Vị trí thứ 2 của BXH thuộc về Nancy (MOMOLAND), tăng 3 hạng so với năm ngoái. "Thiên thần lai" vẫn đốn tim khán giả nhờ gương mặt "không góc chết" cùng đường nét thanh tú. Ngày 18/12, Nancy từng khiến fan Việt xao xuyến khi cùng các thành viên của MOMOLAND biểu diễn trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa & Du lịch Hàn Quốc - Việt Nam 2022 tại Hà Nội.

Lisa từng giữ Top 1 trong BXH Gương mặt xinh đẹp nhất thế giới 2021. Dù tụt hạng nhưng em út của BLACKPINK vẫn nằm trong Top 3. Đã 6 năm kể từ khi ra mắt, Lisa vẫn khiến công chúng trầm trồ mỗi khi xuất hiện, từ kỹ năng nhảy không ngừng đột phá đến ngoại hình chuẩn "búp bê sống" với đôi chân dài miên man.

Nếu Lisa tụt hạng thì các mảnh ghép còn lại của BLACKPINK lại có những bước nhảy đột phá, thăng hạng trong BXH. Jisoo tăng 13 hạng, giành vị trí thứ 13, Rosé tăng nhẹ từ 17 lên vị trí 15. Jennie tăng 6 hạng, được xướng tên ở vị trí 24.

Dasha Taran là YouTuber, người mẫu và là con lai Nga - Ukraine. Mỹ nhân sinh năm 1999 xếp vị trí thứ 4, được kỳ vọng sẽ sớm nắm giữ ngôi vương nhờ nhan sắc trong trẻo được ví như "thiên thần Instagram".

Hạng 5 thuộc về cựu thành viên H1-KEY Sitala. Nữ idol là người Thái Lan, tên đầy đủ là Sitala Wongkrachang, sở hữu chiều cao đáng nể 1m73. Bố của Sitala là nam diễn viên Thái - Sarunyu Wongkrachang và mẹ là nữ DJ nổi tiếng Hatthaya Wongkrachang.

Ivana Alawi là diễn viên, người mẫu và YouTuber người Maroc gốc Philippines. Ivana đang là giám đốc điều hành của thương hiệu chăm sóc da của riêng mình, mang tên Ivana Skin.

Hạng 7 thuộc về người mẫu sinh năm 2K1 - Yael Shelbia. Cô cao 1m75, sở hữu số đo 3 vòng hoàn hảo 84 - 58 - 92cm. Xuất thân trong gia đình không ai theo con đường nghệ thuật, nhưng Yael Shelbia sớm bộc lộ thiên phú với nghề người mẫu. Nhiều người cho rằng hạng 7 là quá thấp so với nhan sắc của cô.

Nếu năm ngoái, Nana (cựu thành viên After School) là người "chốt sổ" Top 10, thì năm nay, cô đạt hạng 9. Biểu tượng nhan sắc một thời của Gen 2 K-Pop chưa từng khiến công chúng thất vọng với sắc vóc của mình.

Tzuyu (TWICE) tụt 3 hạng so với năm ngoái. Đây là năm thứ 8 liên tiếp "em út khổng lồ" của TWICE có tên trong BXH và luôn giữ vị trí cao. Đối lập với Tzuyu, Sana lại tăng 7 hạng.

Nhiều mỹ nhân khác của K-Pop cũng góp mặt trong BXH này như Yuqi ((G)I-DLE), Chaeryeong (ITZY), Seulgi (Red Velvet), YooA (OH MY GIRL), NingNing (aespa)... Cổ Lực Na Trát, Địch Lệ Nhiệt Ba và Phù Nhã Ngưng là những mỹ nhân của C-Biz được gọi tên.