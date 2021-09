Top 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất 2021: Billie Eilish được gọi tên, BTS vắng mặt

HHT - Mới đây, tạp chí TIME đã công bố danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất trong năm 2021 được chia làm 6 nhóm khác nhau. Dù K-Pop đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ trên trường quốc tế nhưng không có bất kỳ gương mặt nào được gọi tên, bao gồm cả nhóm nhạc toàn cầu BTS.

Icons (Nhân vật mang tính biểu tượng)

Dẫn đầu nhóm nhân vật mang tính biểu tượng là cặp vợ chồng Hoàng tử Harry và Công nương Meghan. Sau loạt lùm xùm với các thành viên Hoàng gia Anh, cặp đôi thị phi này luôn là tâm điểm được truyền thông săn đón. Theo TIME, Harry và Meghan đã góp phần trong việc đòi lại công lý cho những người yếu thế qua các phương tiện truyền thông và cổ vũ tinh thần cho cộng đồng phụ nữ và trẻ em gái da màu tại Mỹ. Bên cạnh đó, đôi vợ chồng này còn giúp đỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Ấn Độ và Caribê.

Năm 2021 là một năm đầy căng thẳng với người hâm mộ của Britney Spears. Hashtag và khẩu hiệu Free Britney (Trả tự do cho Britney) vang lên khắp các nẻo đường nước Mỹ, trở thành sự kiện toàn cầu càng chứng tỏ tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của nữ ca sĩ. Cuộc đấu tranh chống lại quyền giám hộ từ người cha độc đoán đã khiến Britney phải bóc tách từng tổn thương mà cô phải chịu đựng suốt 13 năm. Vụ kiện đang dần đi đến hồi kết và nhận được sự ủng hộ đông đảo của cư dân mạng cũng như nhiều người nổi tiếng.

Pioneers (Người tiên phong)

Billie Eilish trở thành người trẻ nhất góp mặt trong nhóm Người tiên phong năm nay với thành tích vô cùng nổi bật tại Grammys 2021. Sau khi ôm trọn BIG 4 năm ngoái, năm nay nữ ca sĩ trẻ đã mang về thêm hai chiếc kèn vàng: Ghi âm của năm cho ca khúc Everything I Wanted và Ca khúc nhạc phim hay nhất cho No Time To Die đều nhận được đánh giá cao của khán giả và giới chuyên môn.

Theo nữ rapper Megan Thee Stallion - người đề cử Billie vào Top 100 chia sẻ Billie Eilish là "một linh hồn hiếm có luôn nói những điều thật lòng không chút giả tạo".

Artists (Nghệ sĩ)

Nổi lên với siêu hit Old Town Road (2019), Lil Nas X tiếp tục chứng minh tài năng qua loạt hit như Montero và Industrial Baby. Là người đồng tính nam công khai, Lil Nas X đã lần lượt phá bỏ mọi rào cản, chống lại sự khắc nghiệt của giới Hip-Hop với cộng đồng LGBT+. Anh không ngần ngại thể hiện cá tính riêng, khoác lên người những bộ trang phục lộng lẫy và truyền cảm hứng cho không chỉ cộng đồng cờ lục sắc mà còn cả những người da màu.

Không chỉ với 3 nhóm nói trên, Top 100 người có tầm ảnh hưởng còn được TIME kể tên trong 3 nhóm gồm: Titans, Innovators (Người đổi mới), Leaders (Lãnh đạo), gọi tên nhiều diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng, các chính trị gia, tỷ phủ trên toàn cầu như Joe Biden, Donald Trump, Tim Cook, Scarlett Johansson...

Top 100 cũng khiến netizen không khỏi tiếc nuối cho BTS bởi 7 chàng trai nhà BigHit Music lại vắng mặt trong danh sách này dù sở hữu nhiều thành tích âm nhạc ấn tượng. Tuy nhiên, tại bảng xếp hạng do độc giả bình chọn của TIME, BTS lọt Top với 2,1% lượt bình chọn và đứng ở vị trí thứ 4. Với sự nỗ lực không ngừng trong việc chinh phục khán giả toàn cầu bằng âm nhạc, truyền tải những thông điệp sống tích cực cho thế hệ trẻ của BTS, người hâm mộ hy vọng năm tới, BTS sẽ được gọi tên trong ít nhất một hạng mục của danh sách này.