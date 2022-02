Top 4 phim Hàn không thể bỏ qua dịp Valentine: Park Min Young "đối đầu" đàn chị Son Ye Jin

HHT - Loạt phim Hàn lên sóng tháng 2 ngay trong thời điểm Valentine, đều là phim tình cảm lãng mạn, hài hước. Với sự góp mặt của những cái tên đáng trông đợi như: Son Ye Jin, Jeon Mi Do, Park Min Young, Song Kang,...

Những bộ phim dưới đây không chỉ đánh dấu sự trở lại của loạt tên tuổi đáng trông đợi. Mà nội dung cũng đầy lãng mạn, ngọt ngào dành tặng các fan phim Hàn nhân dịp Valentine gần kề.

Forecasting Love And Weather (Park Min Young, Song Kang)

Mở màn cho dòng phim ngôn tình, lãng mạn trong tháng 2 sẽ là "bộ đôi dự báo thời tiết" Park Min Young - Song Kang.

Trong Forecasting Love And Weather, Park Min Young vào vai cô nàng công sở Jin Ha Kyung lạnh lùng, thông minh và nguyên tắc. Cô làm việc tại Cục Khí tượng - Cơ quan dự báo thời tiết Quốc gia. Tuy nhiên, Jin Ha Kyung cũng là người khá sách vở và không mở lòng. Vì thế cô có rất ít đồng nghiệp và cũng luôn là nhân vật không thường xuyên được kêu gọi tham gia các buổi tiệc tùng của công ty.

Song Kang vào vai Lee Si Woo, một chàng trai thông minh, cởi mở và có tình yêu bất diệt với thời tiết. Tuy chỉ số IQ của anh chàng tận 150, nhưng Lee Si Woo lại rất vụng về và thường hay có những hành động đi ngược với chỉ số IQ của mình. Trong thời gian làm việc cùng Jin Ha Kyung, anh cũng đã nảy sinh tình cảm với cô.

Nổi tiếng là "nữ hoàng chemistry" nên dòng phim ngôn tình, lãng mạn và hài hước là thế mạnh của Park Min Young. Vì thế người hâm mộ vô cùng trông đợi lần trở lại này của cô.

Forecasting Love And Weather gồm 16 tập, phát sóng vào tối thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần từ ngày 12/02.

Twenty Five, Twenty One (Nam Joo Hyuk, Kim Tae Ri)

Twenty Five, Twenty One là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Nam Joo Hyuk sau thành công của Start Up vào năm 2020. Đây cũng là bộ phim mà nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi khi thể hiện được sự tiến bộ về mặt diễn xuất của mình.

Phim lấy bối cảnh vào những năm 1998. Nam Joo Hyuk vào vai Baek Yi Jin - một phóng viên thể thao, trong lần đi tác nghiệp, Baek Yi Jin đã gặp được Na Hee Do (Kim Tae Ri) - thần đồng bộ môn đấu kiếm.

Thế nhưng, mối quan hệ của cả hai bị gia đình ngăn cản kịch liệt. Lúc đó Baek Yi Jin còn quá trẻ, cuộc sống lại chật vật do gia đình vừa phá sản, và tương lai lại mơ hồ. Còn Na Hee Do thì chỉ vừa tròn 18 tuổi, vẫn đang trong độ tuổi đi học và ngập tràn ước mơ.

Cặp đôi đã phải cùng nhau vượt qua nhiều thử thách từ công việc đến gia đình để chứng minh tình yêu và đến được với nhau.

Twenty Five, Twenty One gồm 16 tập, phát sóng vào tối thứ Bảy - Chủ Nhật hàng tuần từ ngày 12/02 tới đây.

Thirty Nine (Son Ye Jin, Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun)

Thirty Nine là câu chuyện kể về ba cô nàng Cha Mi Jo (Son Ye Jin), Jung Chan Young (Jeon Mi Do) và Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun), thân thiết từ thời trung học cho đến hiện tại, khi đang bước vào ngưỡng tứ tuần. Dù cả ba thường can thiệp rất sâu vào cuộc đời nhau, lắm lúc dẫn đến những tranh cãi vì bất đồng quan điểm. Nhưng trải qua bao năm, tình bạn của họ vẫn bền chặt không thay đổi.

Đây là bộ phim đánh dấu một bước tiến mới, ghi thêm dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên Jeon Mi Do, sau thành công rực rỡ của cả hai mùa Hospital Playlist. Và đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của chị đẹp Son Ye Jin kể từ sau bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh phát sóng vào năm 2019.

Thirty Nine hứa hẹn sẽ là những lát cắt đầy cảm xúc, nói về những trăn trở trong cuộc sống, tình yêu và gia đình của những người phụ nữ ở độ tuổi 39. Nhưng đồng thời, bộ phim cũng sẽ được kể dưới một góc nhìn đầy hài hước và lãng mạn.

Thirty Nine gồm 12 tập, phát sóng vào tối thứ Tư - thứ Năm hằng tuần kể từ ngày 16/02.

Business Proposal (Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong)

Business Proposal là bộ phim tình cảm lãng mạn hài, được chuyển thể từ webtoon được yêu thích mang tên The Office Blind Date.

Trong phim, Kim Se Jeong vào vai Shin Ha Ri - một nữ nhân viên văn phòng độc thân. Chỉ vì crush lâu năm của cô có bạn gái, Shin Ha Ri buồn bã và quyết định nhận lời giúp bạn mình đến buổi hẹn hò giấu mặt. Nhưng khi đến nơi, Shin Ha Ri mới "té ngửa" khi biết đối tượng mình phải gặp lại là Kang Tae Mu - cấp trên của cô.

Ahn Hyo Seop vào vai Kang Tae Mu - một CEO điều hành công ty do ông của anh sáng lập. Dù không muốn nhưng Kang Tae Mu vẫn phải đến buổi hẹn hò do ông mình sắp xếp. Vì thế, Kang Tae Mu đưa ra quyết định anh sẽ cưới người mà anh gặp ngay trong ngày coi mắt, để ông không ép buộc được mình nữa. Nhưng Kang Tae Mu lại không ngờ đối tượng xem mắt hôm đó cũng chính là cấp dưới của anh.

Business Proposal sẽ gồm 12 tập, phát sóng vào tối thứ Hai - thứ Ba hàng tuần kể từ ngày 21/02/2022.