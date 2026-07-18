5 nhân vật dễ dàng đánh bại Gojo Satoru: Cái tên từ Naruto khó chạm đến được

HHTO - Những nhân vật anime dưới đây có thể đánh bại Gojo Satoru - chú thuật sư mạnh nhất Jujutsu Kaisen dễ như trở bàn tay.

Dù là chú thuật sư mạnh nhất trong thế giới của Jujutsu Kaisen, Gojo Satoru vẫn có thể đối đầu với những thử thách lớn trong làng anime nói chung. Khả năng thao túng không gian, khiến không một đòn tấn công vật lí nào có thể chạm đến của anh hoàn toàn có thể bị lung lay trước những nhân vật sở hữu năng lực tối cao dưới đây.

5. Star and Stripe (My Hero Academia)

Nữ anh hùng số 1 của nước Mỹ trong My Hero Academia sở hữu một năng lực mang tên "New Order", cho phép cô thiết lập những quy luật mới lên bất kỳ thực thể nào mà cô chạm vào. Về lý thuyết, đòn tấn công này hoàn toàn có thể vô hiệu hóa hàng phòng thủ của Gojo.

Ví dụ, Star and Stripe chỉ cần chạm vào không khí và tuyên bố quy luật mới: "Bất kỳ ai hít thở bầu không khí này sẽ không thể sử dụng chú thuật", hoặc tệ hơn là "sẽ phải chết". Dù vẫn có thể bị khắc chế trong thực tế, năng lực can thiệp sâu vào bản chất vận hành thế giới của Star and Stripe vẫn biến cô thành đối thủ vô cùng nặng ký đối với chàng chú thuật sư tóc trắng.

4. Yami Sukehiro (Black Clover)

Khác với các đòn đánh vật lí thông thường bị ngăn cách bởi khoảng cách vô hạn của Gojo, vị đoàn trưởng của Black Clover lại sở hữu vũ khí khắc chế tuyệt đối: "Dimension Slash" (Cắt Không Gian). Tuyệt kỹ này của Yami không đơn thuần là đường kiếm vật lí, mà được thiết kế đặc biệt để chém đứt không gian.

Vì nguyền thức "Vô Hạn" của Gojo là sự thao túng và kéo giãn không gian, lưỡi kiếm của Yami có thể dễ dàng xé toạc rào cản này, xuyên qua và chém trực tiếp vào cơ thể Gojo. Không chỉ vậy, Yami còn được đánh giá là có khả năng hóa giải các đòn tấn công của Gojo một cách dễ dàng.

3. Obito Uchiha (Naruto)

Cựu thành viên của tổ chức Akatsuki trong Naruto sở hữu nhẫn thuật tối thượng mang tên Kamui, cho phép anh dịch chuyển bản thân hoặc các vật thể vào một chiều không gian độc lập. Khi Obito sử dụng Kamui để trở nên vô hình, cơ thể anh thực chất đã dịch chuyển sang một không gian khác chứ không chỉ đơn thuần là né tránh.

Nếu Obito chạm được vào Gojo, anh có thể trực tiếp hút toàn bộ cơ thể của chú thuật sư này vào không gian Kamui. Do đây là một đòn tấn công không gian trực tiếp thay vì thực thể di chuyển thông thường, hàng phòng ngự "Vô Hạn" của Gojo hoàn toàn có thể không nhận diện được nguy hiểm để làm chậm nó lại.

2. Ichibe Hyosube (Bleach)

Là thủ lĩnh của Đội Cận vệ Hoàng gia trong Bleach, Ichibe Hyosube nắm giữ sức mạnh tối cao trong việc kiểm soát và thao túng "cái tên" của vạn vật trong vũ trụ. Nếu Ichibe vấy mực của mình lên nguyền thức "Vô Hạn", ông có thể tước bỏ hoàn toàn tên gọi cũng như sức mạnh của kỹ năng này.

Thậm chí, Ichibe có thể đổi tên Gojo thành "Kiến Đen", biến sức mạnh của chú thuật sư mạnh nhất thành một sinh vật yếu ớt. Ngoài ra, Ichibe còn có thể thi triển quỷ đạo cấp cao "Kurohitsugi" (Quan Tài Đen) - một loại ma pháp bẻ cong không thời gian ngay tại vị trí mục tiêu mà không cần di chuyển, hoàn toàn bỏ qua lớp bảo vệ của Gojo.

1. Saiki Kusuo (The Disastrous Life of Saiki K.)

Đứng đầu danh sách là một nhân vật hài hước nhưng mang sức mạnh của một đấng sáng thế. Mưu cầu cuộc sống bình thường, Saiki Kusuo lại sở hữu sức mạnh không thể đong đếm, và thứ duy nhất kìm hãm anh chính là… hai chiếc ăng-ten trên đầu. Nếu tháo bỏ thiết bị kiểm soát này, Saiki có thể dễ dàng hủy diệt cả vũ trụ hoặc thay đổi mã ADN của nhân loại.

Với năng lực thao túng gen di truyền mạnh mẽ này, Saiki có thể tái cấu trúc lại mã gen của Gojo Satoru, biến anh từ một chú thuật sư mang lục nhãn trở thành con người hoàn toàn bình thường. Từ đó, Saiki dễ dàng làm suy yếu năng lực của Gojo đến mức biến anh thành một nhân vật quần chúng mờ nhạt.