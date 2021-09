Top 5 nữ idol tài năng nhất K-Pop 2021: BLACKPINK áp đảo nhưng lại vắng mặt một thành viên

HHT - Jung Hae In đã có màn trở lại xuất sắc trong “D.P”. Bộ phim gay cấn nghẹt thở, bầu không khí phim càng về sau càng đen tối nhưng cũng gây xúc động mạnh và là tiếng nói của một thế hệ Hàn Quốc mới.

HHT - Ngay từ khi ngôi sao "The Rock" Dwayne Johnson chính thức công bố thông tin về bộ phim hài hành động "Red Notice", mạng xã hội đã "bùng cháy" theo vì những cái tên khủng sẽ góp mặt.

HHT - Billie Eilish vừa hợp tác với Disney+ ra mắt dự án concert film mang tên "Happier Than Ever: A love letter to Los Angeles".