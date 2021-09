Top 500 bài hát hay nhất của Rolling Stone: Katy Perry không có lấy nổi dù chỉ một bài!

HHT - Tạp chí Rolling Stone mới đây đã công bố danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại. Danh sách này có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi đình đám cùng những bài hát làm mưa làm gió ở những giai đoạn khác nhau. Tuy vậy, việc Katy Perry không có lấy nổi một bài lọt Top, dù kỷ nguyên "Teenage Dream" được xem là "định hình nhạc Pop" thời điểm album phát hành, khiến người hâm mộ nữ ca sĩ vô cùng khó hiểu.

Tạp chí âm nhạc Rolling Stone vừa cập nhật danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội như The Beatles, Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, danh sách năm nay còn bổ sung thêm những cái tên đình đám đang "làm mưa làm gió" làng nhạc như Taylor Swift, Cardi B, Billie Eilish và Lil Nas X.

Là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu cho thế hệ mới, Taylor Swift vinh dự có tới 2 ca khúc lọt top: Blank Space (hạng 357) và All Too Well (hạng 69). Với sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, khả năng sáng tác nhiều lần được giới phê bình khen ngợi, Taylor Swift khiến người hâm mộ "nở mày nở mặt" khi góp mặt trong danh sách bên cạnh nhiều huyền thoại của làng nhạc thế giới.

Lorde là nghệ sĩ trẻ nhất thuộc thế hệ Millenials (Gen Y) góp mặt vào Top 30 với ca khúc Royals. Ca khúc được viết vỏn vẹn 30 phút này đã làm thay đổi cục diện nền âm nhạc đại chúng lúc bấy giờ. Giữa những các ca khúc sôi động về tiệc tùng và lối sống sa hoa, Royals mang chủ nghĩa tối giản lại đánh bật những bản hit đình đám đó khỏi tốp đầu các BXH âm nhạc. Tư duy âm nhạc táo bạo của Lorde đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ Gen Z sau này.

Beyoncé vẫn giữ phong độ "chị đại" khi có tận 5 bài được liệt kê trong Top 500. Các siêu hit Crazy In Love, Formation, Single Ladies (Put a Ring On It), Formation và Savage (Remix) lần lượt được tạp chí xếp vị trí #16, #73, #228, #285 và #438. Đây đều là những ca khúc tiêu biểu, đại diện cho từng thời kì âm nhạc của "Ong chúa".

Bên cạnh đó, danh sách còn xuất hiện nhiều ca khúc bất hủ, quen thuộc đối với thế hệ 8x, 9x tại Việt Nam: ...Baby One More Time (#205) và Toxic (#114) của Britney Spears, Vouge (#139) của Madonna, I Will Always Love You (#94) của Whitney Houston và Billie Jeans (#44) của Micheal Jackson.

Các bản hit từng khuynh đảo BXH Billboard Hot 100 suốt những năm cuối thập niên 2000 - đầu thập niên 2010 cũng xuất hiện trong danh sách ở các vị trí khá lẹt đẹt: Bad Romance của Lady Gaga giữ vị trí #482, Call Me Maybe của Carly Rae Jepsen được xếp tại #436 hay Uptown Funk của Bruno Mars và Mark Ronson chỉ có thứ hạng #417. Đặc biệt, nữ ca sĩ Katy Perry còn không có một bài nào lọt Top, mặc dù kỷ nguyên Teenage Dream được xem là định hình nhạc Pop thời điểm album này phát hành.

Billie Eilish và Lil Nas X là 2 đại diện Gen Z hiếm hoi có ca khúc lọt Top 500 với Bad Guy (#178) và Old Town Road (#490). Một số nghệ sĩ khác như Ariana Grande, Lizzo, Harry Styles, Cardi B... cũng được nêu tên trong danh sách.

Bài hát hay nhất được Rolling Stone bình chọn chính là Respect của nữ danh ca Aretha Franklin. Phát hành vào năm 1965, bài hát được ban bình chọn nhận định là "cuộc cách mạng nữ quyền và là một bản tuyên ngôn sắc bén về dân quyền".

