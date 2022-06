Top 6 mỹ nam có sức hút nhất "vũ trụ phim VTV" lúc này: Một cái tên gây tranh cãi!

HHT - Bảng bình chọn nào cũng sẽ gây ra những luồng ý kiến trái chiều và Top 6 mỹ nam có sức hút nhất "vũ trụ phim VTV" cũng vậy. Chắc chắn có một cái tên khiến khán giả cho là chưa xứng đáng.

Tuy “vũ trụ phim VTV” bổ sung các gương mặt mới liên tục nhưng vẫn không thể làm giảm sức hút của những ngôi sao kỳ cựu. Mới đây, một fanpage chuyên về phim ảnh là Maybe You Never Watched This Movie đã chọn ra 6 chàng mỹ nam có sức hút nhất, được yêu thích nhất phim VTV hiện tại.

Hình tượng soái ca ấm áp chung tình chưa bao giờ hạ nhiệt và Thanh Sơn thì lại cực hợp với kiểu nhân vật này. Từ Tình Yêu & Tham Vọng, Đừng Bắt Em Phải Quên đến 11 Tháng 5 Ngày thì Thanh Sơn đều trở thành những chàng trai ngọt ngào, hết lòng vì cô gái mình thương mến. Chưa kể anh còn có khả năng tạo "phản ứng hóa học" cực tốt với các nữ diễn viên đóng chung, nên cô nào đóng với Thanh Sơn cũng bị nghi ngờ "phim giả tình thật".

Hẳn là Hồng Đăng không thể ngờ được rằng vai Đức “xoăn”, một ông chồng vô tâm ham chơi trong Thương Ngày Nắng Về lại khiến anh được khen ngợi về diễn xuất đến thế. Trước đó, Hồng Đăng từng đảm nhận nhiều nhân vật có vai trò quan trọng hơn, số phận phức tạp hơn, tính cách đa chiều hơn nhưng Đức “xoăn” đã giúp khán giả phát hiện một Hồng Đăng nhập vai rất tinh tế. Trước đó, Hồng Đăng từng lo lắng khi uốn tóc xoăn, khác hẳn vẻ chững chạc thường thấy nhưng hóa ra kiểu đầu ngô nghê này cũng rất hợp với anh.

Nhắc đến mỹ nam VTV mà thiếu Mạnh Trường thì quá là thiếu sót. Khởi đầu là người mẫu nên Mạnh Trường có ngoại hình không chê được điểm nào, đặc biệt hợp vào vai tổng tài bá đạo bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Thêm vào đó, Mạnh Trường còn có diễn xuất đa dạng, không có kiểu nhân vật nào làm khó được anh.

Tuy chưa phải là ngôi sao vai chính của phim VTV nhưng Doãn Quốc Đam lại rất chăm chỉ đóng phim, hầu như lúc nào cũng thấy anh trên màn ảnh và thậm chí có lúc, Doãn Quốc Đam còn xuất hiện trong hai phim chiếu cùng thời điểm. Nhờ vậy mà nam diễn viên đang dần trở nên quen thuộc với khán giả. Chưa kể tinh thần hy sinh hết mình cho vai diễn cũng giúp Doãn Quốc Đam được yêu thích hơn.

Cho dù vai Việt trong Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ khiến Việt Anh bị chê già, tạo hình để ria mép không hợp thì anh vẫn là nam thần đình đám của phim VTV. Khán giả vẫn chưa thể quên hình ảnh Việt Anh cực nam tính trong Chạy Án, Người Phán Xử. Sau này, Việt Anh dù có bị sụt giảm phần nào vẻ đẹp trai sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thì vẫn là gương mặt được khán giả quan tân.

Hẳn nhiều cư dân mạng sẽ bất ngờ khi Hoàng Anh Vũ cũng có tên trong danh sách này. Bởi Hoàng Anh Vũ chưa phải nhân vật quá nổi bật về danh tiếng so với các nam diễn viên trên. Tuy nhiên, Hoàng Anh Vũ lại có vẻ đẹp thư sinh, lãng tử rất hợp vào vai mỹ nam chung tình và từ đó gây thương nhớ cho khán giả.