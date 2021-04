Top 8 idol sở hữu đôi mắt biếc đẹp mê hồn: Chỉ ba cô gái có tên, một người cực bất ngờ

HHT - Muốn được Dispatch công nhận là “idol mắt biếc” thì mắt to hai mí thôi chưa đủ, còn phải có ánh nhìn hút hồn người đối diện. Vậy cô gái K-Pop nào đang sở hữu đôi mắt trong mơ ấy?

Người ta vẫn bảo “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” và một đôi mắt hai mí to tròn là ước ao của bất kỳ ai. Ở một đất nước mà đa số cư dân có mắt một mí như Hàn Quốc thì giấc mơ “mắt hai mí” càng mạnh mẽ hơn nữa. Chẳng thế mà những idol được khen là “tường thành sắc đẹp” K-Pop đều sở hữu đôi mắt to tròn đúng chuẩn.

Mới đây, trang tin Dispatch đã chọn ra 8 nhân vật sở hữu đôi mắt biếc đẹp mê hồn khiến ai cũng muốn đắm chìm vào ánh nhìn sâu thẳm của họ. Bất ngờ nhất là có tới 5 chàng trai lọt vào bảng xếp hạng này, thậm chí V (BTS) còn xếp thứ nhất nhờ đôi mắt đẹp hiếm có khó tìm.

Vậy ba cô gái đã lọt vào mắt xanh của Dispatch là những ai?

Xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng kiêm vị trí đầu tiên trong số idol nữ là Tzuyu (TWICE), có nghĩa Tzuyu là cô gái có đôi mắt đẹp nhất K-Pop hiện nay theo đánh giá của Dispatch.

Mắt Tzuyu không chỉ hai mí và to tròn mà còn có đuôi mắt rất dài, khuôn mắt hình hạnh nhân đẹp hiếm thấy. Bọng mắt của Tzuyu cũng to vừa phải, giúp đôi mắt càng sâu hơn.

Một em út khác của công ty JYP là Yuna (ITZY) cũng được khen hết lời vì đôi mắt long lanh của mình. Ngay từ khi ITZY mới debut, Yuna đã được netizen trầm trồ vì đôi mắt bồ câu to tròn, ánh nhìn ngây thơ trong veo vô cùng hút hồn.

Thậm chí trong thời kỳ dịch bệnh, khi Yuna thường xuyên phải đeo khẩu trang thì đôi mắt biếc của cô nàng lại càng gây ấn tượng mạnh hơn cho người đối diện.

Binnie (Oh My Girl) có thể chưa được netizen nhớ tới nhiều, nhưng riêng trong cuộc đua mắt đẹp thì Binnie không có đối thủ. Mắt Binnie vừa to vừa dài, sáng lấp lánh như ánh sao khiến ai cũng bị thu hút.

Bản thân Binnie cũng biết lợi thế đặc biệt của mình nên rất thích làm những điệu bộ đáng yêu với đôi mắt.