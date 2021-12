Top anh công an điển trai phim Việt: Thanh Sơn, "bạn trai" Lương Thu Trang và ai nữa?

HHT - Khoác lên mình bộ cảnh phục, vẻ ngoài điển trai và khí chất trầm tĩnh, uy nghiêm của các mỹ nam Bảo Anh, Thanh Sơn, Mạnh Trường, Hồng Đăng... trong các bộ phim Việt lại càng tăng điểm, khiến khán giả mê như điếu đổ.

Được biết đến với nhiều vai diễn đa dạng, các nam diễn viên dưới đây còn khiến khán giả “tan chảy” khi vào vai những chiến sĩ công an. Những vai diễn này không chỉ giúp khán giả thấu hiểu hơn về sự vất vả của những người bảo vệ an ninh xã hội mà còn góp phần khẳng định tài năng diễn xuất “cực đỉnh” của dàn soái ca màn ảnh Việt.

NSƯT Võ Hoài Nam

Năm 2021, NSƯT Võ Hoài Nam lấy đi nhiều nước mắt của khán giả với "bom tấn truyền hình" Hương Vị Tình Thân. Trước đây, NSƯT Võ Hoài Nam từng rất nổi tiếng với vai diễn cảnh sát cực “huyền thoại” trong bộ phim đình đám một thời Cảnh Sát Hình Sự.

Trong phim, NSƯT Võ Hoài Nam vào vai Chiến, một cảnh sát có vẻ ngoài lãng tử và hết lòng vì nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong những tập cuối của phim, vì đỡ đạn cho đồng đội nên nhân vật Chiến đã ra đi mãi mãi. Sự hy sinh này để lại cho khán giả khá nhiều tiếc nuối.

Bảo Anh

Sở hữu lợi thế về ngoại hình, gương mặt cương nghị, phong cách diễn ổn định, không có gì ngạc nhiên khi Bảo Anh liên tục được giao vai công an trong các bộ phim ăn khách. Nam diễn viên từng vào vai chiến sĩ công an trong các phim như: Cuồng Phong, Mặt Nạ Hoàn Hảo, Đầm Lầy Bạc, Người Phán Xử và mới đây nhất là Mặt Nạ Gương.

Tái xuất trong bộ phim Mặt Nạ Gương, Bảo Anh thủ vai Tùng - đội trưởng đội điều tra, có mối tình khá "sóng gió" với Hoa (Lương Thu Trang đóng). Vai diễn này được Bảo Anh thể hiện một cách xuất sắc khi tái hiện được hình ảnh người chiến sĩ công an chính trực và luôn hết mình vì lẽ phải.

Anh Tuấn

Nam diễn viên Anh Tuấn hiện đang đóng vai Nam - một chiến sĩ công an chính quy, được điều động về giữ vị trí trưởng công an xã trong bộ phim Phố Trong Làng. Lần đầu thử sức mình ở vai diễn công an trong một bộ phim truyền hình dài tập, nam diễn viên có tạo hình trưởng thành, đĩnh đạc và quyết đoán.

Đức Hiếu

Trong phim Phố Trong Làng, Đức Hiếu vào vai Đông - một trong những chiến sĩ công an trẻ rời phố về làng Tân Xuân làm công an xã. Tại đây, Đông may mắn gặp được cô bán quạt xinh đẹp tên Hải - tình yêu đích thực của đời mình.

Duy Khánh

Duy Khánh đảm nhận vai công an trong cả hai phim là Mặt Nạ Gương và Phố Trong Làng. Ở Mặt Nạ Gương, anh vào vai chiến sĩ công an ở thành phố tên An còn ở Phố Trong Làng, nam diễn viên đảm nhận vai chiến sĩ công an ở xã Tân Xuân tên Hoàng. Thể hiện vai diễn công an trong cả hai bộ phim, Duy Khánh dường như lột xác hoàn toàn so với vai Đông “ki sốt ngu ngơ” - bạn của Trí (Đình Tú) trong Hướng Dương Ngược Nắng phát sóng cách đó vài tháng.

Thanh Sơn

Năm 2021 là một năm rực rỡ của Thanh Sơn khi vai diễn Đăng trong 11 Tháng 5 Ngày gây "sốt" suốt một thời gian dài. Trước đây, nam diễn viên từng gây ấn tượng với khán giả khi vào vai một nam sinh của trường Học viện Cảnh sát.

Trong phim Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ, nhân vật Tài của Thanh Sơn khá trầm tính và ít nói, xuất thân trong gia đình có truyền thống làm cảnh sát. Sau thành công của bộ phim, anh được khán giả nhớ đến và gọi bằng chính biệt danh trong phim là “Tài đơ”.

Mạnh Trường

Chàng trai nổi tiếng với các vai diễn “nam thần” trong “vũ trụ" phim Việt - Mạnh Trường cũng từng xuất hiện với hình ảnh một chiến sĩ công an trong bộ phim Bí Mật Tam Giác Vàng. Vào vai Thượng úy Hoàn - một chiến sĩ công an mang hai dòng máu Việt - Lào, nam diễn viên được công chúng đánh giá cao nhờ ngoại hình nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Hồng Đăng

Không chỉ ghi điểm với các vai diễn cực ăn ý cùng người tình màn ảnh Hồng Diễm, Hồng Đăng còn được khán giả công nhận bởi tài năng diễn xuất biến hóa linh hoạt của mình khi vào vai nhân vật Khánh - đội trưởng đội trọng án trong bộ phim truyền hình Mê Cung.

Đây là nhân vật công an trẻ tuổi, điển trai và luôn hết mình trong cuộc việc. Ngoài ra, Khánh do Hồng Đăng đảm nhiệm còn có khứu giác nhạy cảm đặc biệt và khả năng phán đoán cực chính xác.

Tiến Lộc

Trước khi bị khán giả "ghét” bởi vai diễn Dũng sở khanh - chủ tiệm cafe trong bộ phim hot 11 Tháng 5 Ngày thì Tiến Lộc cũng từng thử sức mình ở vai diễn chiến sĩ công an. Trong bộ phim truyền hình Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ, Tiến Lộc đảm nhận vai thầy giáo Minh giảng dạy tại Học viện Cảnh sát.

Vai diễn này đánh dấu cột mốc quan trọng trên con đường sự nghiệp của nam diễn viên khi giúp anh giành giải thưởng Nam diễn viên triển vọng tại lễ trao giải Cánh Diều 2013.

Quốc Trường

Quốc Trường trở thành "ông xã quốc dân" nhờ vai diễn Vũ - chồng của Thư (Bảo Thanh) trong phim Về Nhà Đi Con. Trước đây, anh cũng từng đảm nhận vai công an trong bộ phim Nữ Cảnh Sát Tập Sự.

Trong phim, nam diễn viên vào vai Quân - một chàng trai cao ráo, đẹp trai, hào hoa nhất trong đội trọng án. Nhập vai thành công, Quốc Trường cùng ê-kíp làm phim đã đem đến những góc nhìn đa diện về công việc của các chiến sĩ công an - điều tra phá án. Với màu sắc lãng mạn, trẻ trung, tâm lý của nhân vật Quân, Quốc Trường đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng công chúng.