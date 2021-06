Top idol nữ đeo vòng cổ trị giá bằng cả căn nhà: BLACKPINK đối đầu dàn nữ thần nhà SM

HHT - Không chỉ BLACKPINK, nhiều idol nữ từng khiến dân tình choáng ngợp khi đeo trên người những món trang sức trị giá bằng cả một căn nhà. Và không ngờ cuộc chiến vòng cổ kim cương đang trở thành sân chơi riêng của hai nhà YG - SM.

Mới đây, Lisa khi xuất hiện trong video quảng cáo của Bvlgari đã gây chú ý với chiếc vòng cổ siêu xa xỉ. Thiết kế gồm chuỗi vòng dài phủ kín kim cương được ước tính có giá tới 1 triệu đôla (khoảng 24 tỷ đồng) và đưa Lisa thành idol nữ đeo món trang sức đắt giá nhất lịch sử K-Pop.

Trước Lisa, một thành viên khác của BLACKPINK nắm giữ kỷ lục này. Rosé từng đeo một chiếc vòng đính cả trăm viên kim cương của hãng Tiffany & Co. với giá khoảng 20,5 tỷ đồng. Rosé kể rằng trong buổi chụp hình này, có rất nhiều vệ sĩ vây quanh cô để bảo vệ chiếc vòng, có hẳn nhân viên đeo găng tay lụa phụ trách việc lấy vòng khỏi hộp và đeo vào cho Rosé khiến cô khá căng thẳng.

Jessica Jung không chỉ là nữ idol nhiều lần diện váy Haute Couture sang trọng mà đã từng đeo một chiếc vòng kim cương lộng lẫy có giá đến 19 tỷ đồng khi tham dự Liên hoan phim Cannes 2018. Không hổ danh là bà chủ của một thương hiệu thời trang nổi tiếng, tài nguyên thời trang của Jessica rất đáng nể.

Joy (Red Velvet) cũng được công ty SM Ent đầu tư cực mạnh. Trong một concert, nữ idol từng đeo chiếc vòng kim cương thanh nhã, nhìn nhỏ nhắn mà giá thì trên trời: 8,6 tỷ đồng. Thêm đôi khuyên tai cùng bộ giá 1,2 tỷ đồng là Joy mang gần 10 tỷ đồng trên người rồi đấy nhé!

Tại đêm hội KBS Music Festival 2019, Irene đẹp lộng lẫy như một nữ thần với chiếc vòng kim cương giá lên đến 5,3 tỷ đồng. Tuy không phải món trang sức đắt giá nhất lịch sử K-Pop nhưng netizen vẫn nể độ chịu chơi của công ty SM Ent. Bởi các idol thường chỉ đeo nữ trang kim cương để chụp hình hay quay video nhưng Irene đeo hẳn trong một sự kiện đông người, nơi chiếc vòng nhiều khả năng bị rơi hay xây xước.

Jennie tuy chưa làm đại sứ thương hiệu cho hãng trang sức xa xỉ nào nhưng cũng có tên trong bảng xếp hạng này. Ở MV How You Like That, Jennie từng đeo một chiếc vòng cổ vàng trắng nạm kim cương giá 1,8 tỷ đồng. Thiết kế siêu hầm hồ của chiếc vòng rất hợp với trang phục của Jennie trong MV này.