Top thí sinh đáng chú ý nhất “Girls Planet 999”: Em gái TXT và cả trainee nói tiếng Việt

HHT - Đây là những thí sinh nổi bật, xinh đẹp, đáng chú ý nhất trước khi chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ toàn cầu “Girls Planet 999” của Mnet lên sóng.

Girls Planet 999 là chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ của Mnet, sẽ lên sóng tập đầu tiên vào 6/8 tới. Mnet gọi đây là nhóm nhạc toàn cầu vì các thí sinh tham gia được tuyển chọn từ ba nước Hàn, Nhật, Trung. Không những vậy, bất kỳ thực tập sinh nào có kết nối với ba nước trên, như đang sống hoặc có công ty quản lý ở đó đều có thể tham gia.

Girls Planet 999 có sự tham gia của Tiffany Young và Sunmi với vai trò cố vấn, và nam diễn viên Yeo Jin Goo là MC dẫn dắt chương trình. Chương trình đã cho ra mắt ca khúc chủ đề O.O.O. Một số thực tập sinh nổi bật của chương trình cũng nhanh chóng được nhận ra và điểm danh.

Huh Ji Won (2000)

Huh Ji Won đang là một trong những thực tập sinh được đánh giá là xinh đẹp nhất Girls Planet 999. Cô là thành viên của nhóm Cherry Bullet, ở trong nhóm đảm nhận nhiều vai trò: Visual, main rapper, lead dancer, center.

Huening Bahiyyih (2004)

Là em gái của Huening Kai (TXT). Cô có nét đẹp lai Tây tươi sáng, ấn tượng, hao hao anh trai mình. Ngoài ra, kỹ năng của Huening Bahiyyih như hát cũng khá tốt.

Kim Doah (2003)

Thực tập sinh xinh đẹp đến từ nhóm FANATICS. Kim Doah đã từng tham gia Produce 48 và là một trong những thí sinh nổi bật, thứ hạng cuối cùng đạt được là 23. Kim Doah là người mẫu cho thương hiệu mỹ phẩm Etude House suốt 3 năm liền.

Lee NaYeon (Rayeon, 2001)

Lee NaYeon gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc nổi bật mà còn bởi giọng hát ổn định. Không có gì lạ, bởi cô là main vocal của nhóm FANATICS.

You DaYeon

Cô là cựu thành viên nhóm Lip Bubble, từng tham gia Show Me The Money 9, là thành viên của studio vũ đạo nổi tiếng 1 Million. You DaYeon hứa hẹn sẽ là một trong những nhân tố tài năng nhất Girls Planet 999.

Guinn Myah (2006)

Guinn Myah là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia Girls Planet 999. Cô gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp; các kỹ năng như hát, nhảy và rap đều khá tốt.

Kim Chae Hyun (2002)

Kim Chae Hyun là cựu thực tập sinh SM Entertainment, đã từng đào tạo cùng các thành viên của nhóm aespa: Karina, Winter và Ning Ning.

Okazaki Momoko (2003)

Okazaki Momoko là một trong những thực tập sinh đáng chú ý đến từ Nhật Bản. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc Sakura Gakuin, tốt nghiệp vào năm 2018. Năm 2019, Okazaki Momoko gia nhập nhóm BABYMETAL.

Hirokawa Mao (May, 2004)

Là thành viên người Nhật Bản của nhóm nhạc Cherry Bullet. Cô có gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao ấn tượng, thu hút mọi ánh nhìn.

Aratake Rinka (2003)

Thực tập sinh xinh xắn Aratake Rinka là người mẫu đại diện của tạp chí tuổi teen GAKUSAISUMMIT. Cô đặc biệt yêu thích nhóm nhạc BLACKPINK.

Sakamoto Mashiro (1999)

Có gương mặt và giọng hát ngọt ngào, đáng yêu. Cô là cựu thực tập sinh của JYP Entertainment.

Vương Nhã Nhạc (1998)

Vương Nhã Nhạc là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ đến từ Trung Quốc, thần tượng SNSD. Cô rời nhà năm 15 tuổi để theo đuổi ước mơ làm ca sĩ, Girls Planet 999 là chương trình thứ 4 cô tham gia. Khi tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2, dù dừng chân ở vị trí thứ 80 nhưng Vương Nhã Nhạc được Lisa (BLACKPINK) khen là “cô gái nên có trong một nhóm nhạc”.

Thái Băng (1995)

Thái Băng thu hút bởi nét đẹp cá tính, khí chất mạnh mẽ. Kỹ năng nhảy và rap của cô cũng rất ấn tượng. Là thành viên của nhóm KSGIRLS.

Hứa Niệm Từ (2003)

Xinh xắn, đáng yêu, Hứa Niệm Từ còn gây ấn tượng với fan Việt bởi nói tiếng Việt trôi chảy trong phần giới thiệu bản thân. Cụ thể, cô nói: “Xin chào, con tên Hứa Niệm Từ, con năm nay 18 tuổi. Con thích nhảy, thích ăn dâu và uống sữa dâu. Con xin cảm ơn”. Được biết, Hứa Niệm Từ quốc tịch Đài Loan, tin hành lang tiết lộ mẹ cô là người Việt Nam nhưng chưa được kiểm chứng.

Trần Hân Uy (2001)

Là một trong những thí sinh từng tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2. Cô được yêu thích bởi nét đẹp trong sáng, đặc biệt là đôi má bầu bĩnh dễ thương.

Thẩm Tiểu Đình (1999)

Vẻ xinh xắn của Thẩm Tiểu Đình đã thu hút sự chú ý của khán giả. Cô đứng thứ 2 trong top các thực tập sinh C-Group được netizen Hàn yêu thích bởi ấn tượng đầu tiên.

Tô Nhuế Kỳ (2000)

Tô Nhuế Kỳ là một thực tập sinh nổi bật đến từ Trung Quốc. Cô đã từng tham gia Sáng Tạo Doanh 2020 và vô sâu đến đêm chung kết. Là người có số lượt xem video PR cao nhất của nhóm thí sinh Trung Quốc.

Từ Tử Nhân (1996)

Từ Tử Nhân đã từng tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2. Cô là một trong những thí sinh sở hữu giọng hát khủng, ấn tượng của chương trình.