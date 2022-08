TP.HCM: Hơn 1000 fan K-Pop xúc động khi Highlight trình diễn loạt ca khúc thanh xuân

HHT - Tham gia trình diễn tại sự kiện quảng bá du lịch "My Soul Seoul in Ho Chi Minh", nhóm nhạc nam Highlight (tên nhóm trước đây: BEAST/ B2ST) mang đến loạt sân khấu đáng nhớ khiến fan mãn nhãn và cổ vũ cuồng nhiệt.

Theo đó, bốn thành viên của Highlight là Yoseob, Dojoon, Gikwang và Dongwoon trở lại Việt Nam trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Vào năm 2018, các thành viên từng đến Hà Nội trình diễn trong một chương trình âm nhạc.

Gặp gỡ người hâm mộ trong sự kiện tại TP.HCM, nhóm đã trình diễn 5 ca khúc gồm: Fiction, DAYDREAM, Not The End, Plz Don't Be Sad và Beautiful Night. Dù đã debut được 13 năm, Highlight vẫn mang đến những cảm xúc mới mẻ, hạnh phúc cho fan xuyên suốt các phần trình diễn. Tất cả các thành viên đều xuất hiện với diện mạo trẻ trung, điển trai và đầy phong cách.

Có thể nói, Highlight là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu của K-Pop thế hệ thứ 2. Âm nhạc và hành trình của nhóm trở thành một phần đáng nhớ trong thanh xuân của người hâm mộ. Do đó, sự kiện lần này đã mang đến cho fan những kỉ niệm đáng nhớ với thần tượng.

Sau khi chương trình kết thúc, thành viên Yoseob đã nhắn gửi đến fan qua Instagram: "Mình sẽ không thể nào quên được thời gian cùng các bạn. Mong là các bạn sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu mến chúng mình!".

Đặc biệt, Yoseob đã sử dụng Google dịch và chụp lại màn hình để fan đọc được lời nhắn bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Việt. Hành động tinh tế này của nam idol đã khiến người hâm mộ vô cùng cảm động.

Bên cạnh đó, sân khấu sự kiện còn chào đón sự xuất hiện của nhóm nhảy Hàn Quốc HOOK. Bốn vũ công đã khuấy động sân khấu với kĩ năng vũ đạo điêu luyện trên nền nhạc các bản hit K-Pop như: DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, Fire, Butter, Hey Mama... HOOK là nhóm nhảy bước ra từ chương trình đình đám Street Woman Fighter. Tuy nhiên, trưởng nhóm Aiki không thể đến Việt Nam biểu diễn do vướng lịch trình riêng.

Ngoài ra, các bạn trẻ tham dự sự kiện lần này còn được trải nghiệm các lớp học làm đẹp với sự hướng dẫn của chuyên gia trang điểm So Jung, nhà tạo mẫu tóc Kiu. Trong khuôn khổ sự kiện, cuộc thi K-pop Cover Dance Festival diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều nhóm nhảy. Khán giả cũng được chiêm ngưỡng các mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập thời trang đường phố Apgujeong và Hongdae.