Trai đẹp "Vote For Five" khiến Trúc Nhân "nổi da gà": Từng là thực tập sinh công ty quản lý Mamamoo

HHT - Không chỉ khiến netizen chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai, Cường Bạch - thành viên thuộc nhóm Lucifer còn được Trúc Nhân nhận xét là người đầu tiên khiến nam ca sĩ phải "nổi da gà" khi xem phần trình diễn trên sân khấu.

Thí sinh Cường Bạch trở thành điểm sáng nhất của chương trình Vote For Five tập 6 khi được Trúc Nhân khen ngợi là người đầu tiên khiến giọng ca Sáng Mắt Chưa phải "nổi da gà" khi xem phần trình diễn. Trúc Nhân nhận xét về Cường Bạch với màn trình diễn Hai Phút Hơn:

“Anh chưa bao giờ thấy ai nhảy đẹp mà thần thái như em hết. Anh làm nghề này 10 năm, tiếp xúc với nhiều những ca nghệ sĩ và nhóm nhạc nhưng chưa bao giờ anh nổi da gà vì bất kỳ ai trên sân khấu nhảy. Đây là lần đầu tiên ở đất nước mình anh có cảm giác đó là với em. Anh cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi thế hệ Gen Z có một bạn trẻ tài năng như em và em xứng đáng được tôn vinh vì điều đó”.

Ngay sau tập 6 Vote For Five, rất nhiều cư dân mạng đã "truy lùng" thêm thông tin của thí sinh tài năng này.

Cường Bạch tên đầy đủ là Bạch Hồng Cường, sinh năm 2000, từng theo học tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bên cạnh khả năng trình diễn, anh chàng còn khiến hội chị em "đổ gục" bởi nhan sắc "chất lượng cao".

Trước Vote For Five, Cường Bạch từng khiến cộng đồng dance cover "phát sốt" khi hoạt động với tư cách thành viên của nhóm nhảy B-Wild. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, Cường Bạch quyết định rời B-Wild để theo đuổi đam mê âm nhạc riêng.

Năm 2018, Cường Bạch cùng 6 chàng trai Đức Ứng, Nguyễn Minh Tú, Trần Bình, Minh Hoàng, An Quang Huy, Huỳnh Hồng Phú đã được công ty quản lý của nhóm nhạc Mamamoo chọn để sang Hàn Quốc luyện tập, chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc nam mới. Tuy nhiên, vào tối 29/10/2019, Cường Bạch và Minh Tú đã phải khép lại giấc mơ debut dưới trướng một công ty Hàn Quốc khi ban giám đốc của RBW chỉ chọn 5 trong số 7 chàng trai gia nhập nhóm nhạc D1Verse.

Cường Bạch trở về Việt Nam và tìm cơ hội debut ở công ty giải trí Việt - Hàn IF Entertainment. Đáng tiếc thay, cậu bạn lại thiếu may mắn trước thềm ra mắt khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Thời gian gần đây, Cường Bạch trở thành cái tên hot trên MXH khi trở thành thí sinh của Vote For Five. Từng có kinh nghiệm là một thực tập sinh tại Hàn Quốc nên anh được dàn mentor "để mắt" và đặt nhiều kỳ vọng hơn so với các thí sinh còn lại.

Tại vòng Battle, Cường Bạch đã có màn lội ngược dòng ấn tượng khi thể hiện ca khúc Mr Right. Trúc Nhân dành lời khen có cánh cho thành viên của Lucifer: “Không một giây nào anh rời con mắt khỏi Cường Bạch được. Bạn có sức hút kỳ lạ lắm. Năng lượng của bài hát là Mr. Right và Cường chính là một Mr. Right thực thụ".

Isaac, chủ nhân hit Mr Right gật gù công nhận: “Mr Right đòi hỏi cao độ của quãng giọng rất cao và anh phải có lời khen dành cho Cường Bạch”. Hòa Minzy cũng dành sự tán dương cho thí sinh 512 trên trang mạng xã hội có 2,4 triệu người theo dõi của cô: “Thần thái đúng chất idol”, “xứng đáng có mặt trong đội hình cuối" và kêu gọi bình chọn cho Cường Bạch.