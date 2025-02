Trailer phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": HIEUTHUHAI, Pháp Kiều khiến fan "suy"

HHT - Nhà sản xuất (NSX) phim tài liệu "Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng" vừa "nhá hàng" đoạn trailer chỉ hơn 2 phút nhưng lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Trước thềm chính thức đưa phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng ra rạp, NSX tung đoạn trailer, bao gồm những phân cảnh sân khấu trình diễn concert, hậu trường chuẩn bị và phần phỏng vấn cá nhân của các "anh trai". Ê-kíp còn tinh ý "kiến tạo" không gian để fan thảo luận, đặt tên cho đoạn trailer.

Chỉ "nhá hàng" 2 phút nhưng đoạn clip khiến đông đảo netizen phải "nói chuyện nhiều". Fan hào hứng liệt kê nhiều cái tên cho đoạn trailer, trong đó một bình luận được thả nhiều tim khi để lại câu nói viral của "anh trai" Anh Tú Atus: Thế giới đến thế là cùng.

Trên mạng xã hội Threads, Hi Mom/ Hi Dad (fan chương trình Anh Trai "Say Hi") bày tỏ sự háo hức trước những phân cảnh có sự xuất hiện của thần tượng. Đặc biệt, khoảnh khắc ca khúc Airplane Mode vang lên khiến fan phấn khích: "Trời ơi đã bảo là Airplane Mode nó hợp với cái không khí này mà".

Dẫu vậy, những giọt nước mắt cùng lời tâm sự của Đỗ Phú Quí, Quang Hùng MasterD, HIEUTHUHAI, WEAN... đưa khán giả rơi vào trạng thái cực "suy": "Chưa ra rạp mà xem đã muốn khóc rồi", "Tui coi trailer mà tui đã khóc rồi không biết ra rạp thế nào"... Không chỉ khán giả, trên trang cá nhân, các "anh trai" cũng chia sẻ lại đoạn clip, kèm theo những dòng trạng thái xúc động.

Pháp Kiều rưng rưng khi mới hôm nào còn gồng mình bước vào chương trình nhưng bây giờ đã thành một bộ phim. HIEUTHUHAI hạnh phúc giới thiệu về khoảng thời gian đáng nhớ: "Để mình kể bạn nghe về một nơi mà những người tuyệt vời cùng gặp nhau sẽ như thế nào".

Một bạn fan bộc bạch rằng đã có ý định bán lại coupon vì ở Huế không có CGV, phải vào Đà Nẵng xem nhưng sau khi xem trailer bạn đã quyết định vượt đường xa để được gặp các "anh trai" trên màn ảnh rộng. Bên cạnh đó, không ít khán giả đang học tập và làm việc ở nước ngoài cũng "gửi tín hiệu" mong NSX chiếu phim trên các ứng dụng trực tuyến để fan dễ dàng tiếp cận.