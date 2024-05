Trạm Cứu Hộ Trái Tim: Nghĩa cầu hôn An Nhiên, là thật lòng hay chiêu trò?

HHT - Nghĩa vốn đang muốn trì hoãn chuyện làm đăng ký kết hôn với An Nhiên, nay lại vui vẻ nói lời cầu hôn cô. Là do Nghĩa thật sự muốn ở bên An Nhiên hay đang có âm mưu nào khác?

Những tập trước của Trạm Cứu Hộ Trái Tim cho thấy Nghĩa và An Nhiên vẫn chưa hề vui vẻ dù đã thực hiện được kế hoạch chiếm quyền quản lý công ty Lan Hà, đẩy gia đình Ngân Hà vào cảnh khó khăn. Bởi Nghĩa dường như vẫn thương nhớ vợ cũ Ngân Hà, chần chừ đưa An Nhiên thành “chính thất”.

Thậm chí An Nhiên đã phải tương kế tựu kế ép Nghĩa đăng ký kết hôn với mình, vì chỉ như thế cả nhà mới có thể đi định cư Canada như đã định thì anh ta vẫn chần chừ. Và mới đây, bác sĩ riêng của An Nhiên đã thông báo với Nghĩa rằng An Nhiên đang mang thai đứa con thứ hai với anh.

An Nhiên thừa nhận cô chưa báo tin vui với Nghĩa vì thấy bất an bối rối. Và Nghĩa đã nhanh chóng nói lời cầu hôn An Nhiên, đề nghị “Hãy là vợ của anh, làm mẹ của các con anh mãi nhé!”. Việc Nghĩa bỗng dưng chủ động hỏi cưới An Nhiên khiến khán giả nghi ngờ động cơ thực sự của anh ta, bởi lâu nay Nghĩa vẫn né tránh chuyện này.

Thêm vào đó, An Nhiên thực sự có bầu hay không cũng chẳng ai chắc chắn. Một người lắm mưu nhiều kế như An Nhiên thì chẳng ngại bày binh bố trận để ép Nghĩa phải làm theo ý cô ta. Và xem chừng màn có bầu và cầu hôn này đều là những chiêu trò mà hai bên đưa ra để thăm dò đối phương mà thôi.

Trong khi cả Nghĩa và An Nhiên đều là kẻ xảo quyệt thì Ngân Hà vẫn cứ hồn nhiên như trước đây. Mọi việc trong nhà đều do bà Lan quyết định, Ngân Hà chỉ việc nghe theo mà thôi. Chính vì thế mà netizen đành xem Ngân Hà là “nữ chính vô dụng” nhất phim Việt lúc này, gặp rắc rối lớn vẫn không biết cách tự giải quyết.