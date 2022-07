"Trầm Vụn Hương Phai" lên sóng: Dương Tử kém sắc hơn nữ phụ, nội dung bị chê nhạt nhòa

HHT - Bạn có biết rằng cả gia đình của Chris Hemsworth đều góp mặt trong “Thor: Love and Thunder” không?

HHT - Sau khi Ezra Miller liên tiếp vướng phải những lùm xùm gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu "The Flash", nhiều người hâm mộ đã tỏ ra ngán ngẩm và mong muốn DC chọn một diễn viên khác thay thế. Một trong những ứng viên được ủng hộ nhất là ngôi sao "The Umbrella Academy" Elliot Page.

HHT - Ngay sau khi nam diễn viên tham gia sự kiện, từ khóa "ảnh camera thường của La Vân Hi" đã trở thành một trong những chủ đề nóng trên Weibo.

HHT - Nửa đêm 17/7 (theo giờ Hàn), G-Dragon tung MV cover ca khúc "Can't Help Falling in Love" của Elvis Presley. Dù nam rapper đã "thả thính" trước đó bằng một đoạn teaser ngắn và một vài hình ảnh trên Instagram, nhưng fan vẫn bất ngờ vì bị nam rapper "đánh úp" bằng một MV.