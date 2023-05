Trần Phi Vũ giúp Ngụy Đại Huân "thoát hiểm" tại lễ trao giải Hoa Biểu, Cnet khen hết lời

HHT - Trong khi Trần Phi Vũ kéo tay Ngụy Đại Huân "trốn khỏi" C vị (vị trí trung tâm) trên sân khấu của lễ trao giải Hoa Biểu 2023, cư dân mạng còn phát hiện khoảnh khắc xứng danh "bà hoàng né C vị" của Trương Tử Phong.

Tại lễ trao giải điện ảnh Hoa Biểu 2023, cư dân mạng đã soi ra khoảnh khắc xứng đáng "10 điểm tinh tế" của Trần Phi Vũ. Anh cùng đạo diễn, các diễn viên trong đoàn phim Quân Tình Nguyện lên sân khấu. Ngụy Đại Huân không để ý, bước theo Trương Tử Phong mà suýt chút đứng vào C vị, giữa đạo diễn Trần Khải Ca và đại hoa đán Chương Tử Di - hai tiền bối lớn và có địa vị cao trong giới. Trần Phi Vũ nhận thấy sự "bất ổn" từ bước đi của người anh, đã lập tức kéo tay Ngụy Đại Huân đứng về phía mình.

C vị vốn là vị trí nhạy cảm trong giới giải trí Hoa ngữ. Đây là vị trí được dành cho tiền bối, người có vị thế lớn, tầm quan trọng trong đoàn phim, sự kiện... Vì thế, hành động của Trần Phi Vũ nhận được nhiều lời khen từ Cnet bởi sự nhanh nhạy. Nếu không có "Thái tử C-Biz" cứu nguy, cư dân mạng tin chắc Ngụy Đại Huân sẽ phải hứng chịu hàng loạt chỉ trích.

Một số Vnet đùa vui trong khoảnh khắc này: "Trần Phi Vũ lúc đó kiểu 'né ba ba em ra anh ơi' (vì Trần Khải Ca là bố của Trần Phi Vũ)", "Đó là chỗ của bố em"...

Vài giây ngắn nhưng nhiều Cnet cũng để ý Trương Tử Phong cũng rất nhanh trí né khỏi C vị trong chớp mắt. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nàng tìm cách "trốn thoát" C vị. Người hâm mộ gọi đây là khoảnh khắc củng cố vị trí "bà hoàng né C vị" của nữ diễn viên.

Sau ồn ào đời tư nổ ra vào đầu năm, Trần Phi Vũ đã trở lại hoạt động bình thường trong sự ủng hộ của người hâm mộ. Phim điện ảnh do anh đóng chính, sánh đôi cùng Châu Dã - Đếm Ngược Nói Yêu Em cũng đã công chiếu, nhưng không mang lại hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Hôm nay (24/5), Trần Phi Vũ gây chú ý khi tham gia lễ tốt nghiệp tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.