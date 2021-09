Trấn Thành nhắn gửi Phi Nhung: “Thôi, không buồn đau, không thị phi, không mệt mỏi nữa!”

HHT - Trần Thành đã có chia sẻ dài sau khi biết tin người chị thân thiết trong nghề - ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19. Con gái của giọng ca "Bông Điên Điển" cũng đăng tâm sự đẫm nước mắt trước sự ra đi của mẹ.

Thông tin Phi Nhung qua đời khiến cả showbiz Việt ngày hôm nay chìm trong sự tiếc thương. Trấn Thành - người em thân thiết trong nghề của giọng ca Bông Điên Điển đã có bài đăng dài chia sẻ cảm xúc của mình.

Anh viết: "Thôi! Không buồn đau! Không thị phi! Không mệt mỏi nữa Nhung à! Bạn đã rất kiên cường để chiến đấu với nó rồi! Giờ là lúc bình yên!

Triệu người quen, có mấy người thân? - Khi lìa trần, có mấy người thương? - Những gì bạn làm, trời thấy, mọi người thấy! - Những gì bạn chịu đựng, bạn bè, người thân hiểu - trong đó có tôi!"

Nam MC còn chia sẻ thêm rằng giọng ca của Phi Nhung da diết là vì được đúc kết từ những vết xước cuộc đời. Từ những gì được chứng kiến và được trải qua cùng Phi Nhung, Trấn Thành thấy nữ ca sĩ là một người phụ nữ mạnh mẽ, trái tim luôn nhân hậu dù trong ký ức của cô toàn những trầy trụa và cay đắng.

Anh mong rằng: "Đất mẹ ôm lấy bạn, che chở bạn khỏi những bi ai của cõi trần. Bạn sẽ về với cõi Phật - nơi bạn luôn thành tâm hướng về! Tiếng hát và tình yêu thương của bạn vẫn luôn ở lại. Nó nằm trong tim nên không ai lấy nó ra được đâu!"

Trấn Thành cũng giải thích thêm rằng anh gọi ca sĩ Phi Nhung là bạn, xưng tôi dù ít tuổi hơn là vì ở ngoài đời, hai người cũng xưng hô như vậy. Nghệ sĩ luôn muốn mình trẻ và xưng hô theo cảm nhận từ tâm hồn của đối phương chứ không phải theo tuổi tác nên mong cư dân mạng hãy thấu hiểu, đừng vội buông những lời không hay.

Còn Wendy Phạm - con gái của Phi Nhung hiện đang ở Mỹ cũng đã có những động thái đầu tiên trên mạng xã hội sau khi mẹ mất. Cô thay avatar thành hình bông sen trắng, đăng tải bức hình mẹ cười thật xinh cùng dòng trạng thái đầy xúc động: "Mommy, could you come back and stay for a while - I want to hear your voice and feel your touch - I want to see you smile - I want to hold you tight and never let you go - I want to tell you how much I love you!" (tạm dịch: "Mẹ yêu ơi, mẹ có thể về lại đây trong một phút giây không? - Con muốn nghe giọng nói và cảm nhận hơi ấm của mẹ - Con muốn được thấy nụ cười của mẹ - Con muốn ôm mẹ thật chặt và không bao giờ để mẹ rời xa - Con muốn nói rằng con yêu mẹ tới nhường nào!")

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ Việt cũng đăng nhiều bài viết và hình ảnh để tưởng nhớ nữ ca sĩ Phi Nhung.