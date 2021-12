Tranh cãi vụ bác lái tàu ở Pakistan bị đuổi việc vì dừng tàu giữa đường để mua sữa chua

HHT - Khi tàu đang chạy thì bác lái tàu này chợt dừng lại, nhảy xuống, chạy vào quán bên đường (có lẽ quán quen) để mua sữa chua. Không ngờ, hình ảnh bác mua sữa chua bị ai đó ghi lại và đăng lên mạng, nên sau đó bác bị cho nghỉ việc. Cư dân mạng đang tranh cãi gay gắt về mức phạt này.

Một bác lái tàu ở Pakistan đã bị cho nghỉ việc sau khi bác dừng đoàn tàu ở giữa đường để chạy đi mua sữa chua. Theo trang AFP, việc dừng tàu giữa đường này là hoàn toàn bất ngờ, khiến hành khách hoảng sợ do tưởng có sự cố.

Hình ảnh bác lái tàu chạy đi rồi quay lại với túi đựng sữa chua trên tay đã bị ai đó ghi lại và đăng lên mạng xã hội, rồi được chia sẻ nhanh chóng. Sau khi mua được sữa chua ở quán ven đường, bác lái tàu cho tàu chạy tiếp bình thường. Người đăng hình ảnh đã chú thích: “Hãy nhìn người điều khiển tàu này xem. Ông ta dừng cả chuyến tàu để đi mua sữa chua”.

Cơ quan chức năng ở Pakistan lập tức vào cuộc. Phát ngôn viên của Bộ Đường sắt nói với trang AFP: “Nếu bạn đột ngột dừng tàu giữa đường ray, thì việc đó trở thành một vấn đề về an toàn. Mà an toàn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi không thể chấp nhận việc gì gây mất an toàn”. Phía Bộ Đường sắt của Pakistan cũng cảnh báo rằng, họ không thể để bất kỳ ai dùng tài sản quốc gia vào mục đích cá nhân như vậy, tức là xe (tàu) công mà cứ coi như xe tư, thích dừng đâu, mua gì thì dừng là không được.

Thế là bác lái tàu bị mất việc.

Một số cư dân mạng nói rằng hình phạt đó là xứng đáng, bởi hành động thiếu trách nhiệm của bác lái tàu đã gây ảnh hưởng đến tâm lý của hành khách trên tàu lúc đó, thậm chí nhiều người khác sẽ không dám đi tàu vì lo ngại. Nhưng ngược lại, đa số mọi người lại thấy tình huống này là buồn cười và mong muốn bác lái tàu có thể trở lại làm việc, chỉ cần bị nhắc nhở, cảnh cáo là được rồi.

Hiện phía công ty vẫn chưa cho biết có xem xét để bác lái tàu được tiếp tục công việc hay không.

Thục Hân